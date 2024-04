Madagascar: Débats inter-universitaires - L'équipe malgache à la troisième position

Lors du 10e tournoi inter-universitaire de Débats en français, orchestré par l'AUF-Afrique Australe et océan Indien et centré sur le thème crucial de la paix, l'équipe de Madagascar s'est distinguée en remportant la troisième place. La finale, qui a eu lieu hier après-midi au Kenya, a vu cette équipe, constituée de Rotsinasandratra Lucas Hantamalala, Harena Maminiaina Rakotomanana et Solofo Naly Rasamizafy, une fille et deux garçons du Club d'Art Oratoire et Débats de la Faculté de Droit et Sciences Politiques de l'Université d'Antananarivo, défendre les couleurs malgaches. L'équipe de Maurice a décroché le titre de champion et celle du Kenya la deuxième place.

Mais ce n'est pas tout. Cette année, les six pays finalistes, comprenant l'Angola, les Comores, le Kenya, Maurice, Madagascar et le Mozambique, ont reçu un privilège. En effet, le jury a décidé d'attribuer un prix au meilleur orateur individuel, une distinction qui a été décernée à Rotsinasandratra Lucas Hantamalala, le leader de l'équipe malgache, qui a également été reconnu comme le meilleur orateur de la région de l'océan Indien et de l'Afrique australe, ainsi qu'au leader de l'équipe de l'Angola comme le meilleur orateur.

«Le travail en équipe est l'une des grandes faiblesses de l'Afrique, car il y a toujours des points forts et des points faibles dans une équipe. C'est pourquoi nous avons décidé d'introduire une distinction individuelle», souligne un membre du jury.