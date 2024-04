Madagascar: Assainissement - Dix millions d'ariary pour l'école la plus propre d'Antananarivo

Le concours est lancé pour les établissements scolaires de la ville d'Antananarivo. L'établissement le plus propre remportera dix millions d'ariary. C'est ce que le Président de la délégation spéciale (PDS) d'Antananarivo, Richard Ramanambitana, a annoncé hier lors de sa descente dans le lycée, le Collège d'enseignement général et l'École primaire publique de Nanisana pour sensibiliser les écoliers au Code municipal d'hygiène (CMH).

Ce concours appelé « l'établissement scolaire le plus propre de la capitale » se tiendra pendant le dernier trimestre de cette année scolaire. Le but de ce concours est, d'une part, d'inciter les établissements scolaires à participer aux efforts d'assainissement de la ville en montrant l'exemple à leur échelle et, d'autre part, d'inculquer aux enfants dès leur plus jeune âge l'importance de respecter les règles d'hygiène et de propreté afin qu'ils deviennent, eux aussi, des acteurs dans l'objectif de faire de la ville des Mille une ville propre. Richard Ramanambitana est persuadé, après sa visite de la ville de Kigali au Rwanda, que le changement de mentalité et de comportement est l'unique chemin pour rendre la ville d'Antananarivo propre.