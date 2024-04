Madagascar: Démission de ministres - Sept intérimaires désignés

Démission acceptée. Dans un communiqué publié hier, la présidence de la République a annoncé que le président Andry Rajoelina a accepté la démission des sept ministres candidats aux élections législatives.

Selon la missive de l'institution présidentielle, il n'y aura pas de remaniement. Des intérimaires prendront le relais. Le décret relatif à l'organisation des intérimaires y est également rapporté. Ainsi, pour le ministère de l'Intérieur, l'intérim sera assuré par Naina Andriantsitohaina, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Fidiniavo Ravokatra, ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, sera intérimaire au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Au ministère de l'Éducation nationale, ce sera le professeur Zely Arivelo Randriamanantany, ministre de la Santé publique, qui assurera l'intérim. Hanitra Fitiavana Razakaboana, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique, quant à elle, sera intérimaire au ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. Pour le ministère de la Communication et de la Culture, l'intérim sera assuré par Rafaravavitafika Rasata, ministre des Affaires étrangères.

Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, ministre de la Justice, assurera l'intérim au ministère de la Population et des Solidarités. Le ministère de la Jeunesse et des Sports aura pour intérimaire Valery Ramonjavelo, ministre du Transport et de la Météorologie.