Madagascar: Taekwondo WT / Stage - Olivier Sicard évalue les pratiquants

Recyclage et évaluation. Le responsable des grades, au sein de la Fédération Malgache de Taekwondo WT, Olivier Sicard, est en tournée dans le pays, depuis début avril. Ce technicien est titulaire des grades de 2e degré Kukkiwon et World Taekwondo, 7e dan Chund Do Kwab et 6e dan Kukkiwon et WT.

Après avoir visité les taekwondoïstes d'Antsirabe, les 7 et 8 avril, puis ceux de Mahajanga, les 10 et 11 avril, Olivier Sicard a animé, mardi, un stage et a dirigé des examens de passage de grade hier, à l'Académie nationale des sports à Ampefiloha. Le stage a été axé sur les techniques de self-défense et a vu la participation de vingt-cinq pratiquants titulaires de la ceinture bleue et plus. Vingt-trois gradés ont, de leur côté, procédé aux examens de passage de grade, dont trois pour l'obtention du 3e dan, deux pour le 2e dan et dix-huit ceintures noires premier dan.

Les résultats seront connus après environ trois mois d'études de dossiers auprès du Kukkiwon. Le président de la Fédération, nouvellement élu mardi, Franck Tiana Rakotomanana, a assisté aux examens de passage de grade et à la cérémonie de remise des diplômes hier.