Tunisie: C1 africaine - L'EST prépare la demi-finale aller loin des yeux - Changer de stratagème !

Comme à son habitude, Miguel Cardoso impose le huis clos pour toutes les séances d'entraînement de la semaine. Cette fois-ci, il vaut mieux trouver une meilleure approche tactique pour éviter un mauvais scénario.

Face à la modeste formation de l'Asec Mimosas, les "Sang et Or" ont dû cravacher dur, avant de se qualifier aux tirs au but. Et s'ils s'étaient trouvés dans le dur, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu en découdre au match aller, se contentant d'un nul vierge à Radès. Le score piège, par excellence.

Mardi, les "Sang et Or" ont entamé la préparation pour la demi-finale aller contre le Mamelodi Sundowns. Et comme à son habitude, Miguel Cardoso a imposé le huis clos. Un silence radio qui vise à cacher son jeu. Cette fois-ci, il vaut mieux trouver une meilleure approche tactique pour éviter un mauvais scénario, comme c'était le cas lors du tour précédent contre l'Asec Mimosas, d'autant que le technicien portugais s'est offert une nouvelle option en attaque, Houssem Ghacha qui a apporté contre l'USM une plus-value incontestable. Avec le retour de Yan Sasse dans le rôle de régisseur, la titularisation de Ghacha, après-demain soir, apportera de la percussion à l'attaque.

Sasse a intégré le groupe, hier

Le milieu offensif brésilien, Yan Sasse, a repris doucement, mais sûrement les entraînements. Mardi, Sasse s'est contenté de tours de piste pour intégrer le groupe hier. Pour rappel, Yan Sasse a été ménagé dimanche dernier par son entraîneur à cause d'un petit bobo. Du côté du Parc B, on nous assure qu'il n'y a pas à s'inquiéter sur l'état de santé de Yan Sasse qui devra retrouver, ce samedi, son rang de titulaire.

La délégation de Sundowns, depuis hier à Tunis

C'est à bord d'un avion spécial que la délégation de Mamelodi Sundowns a débarqué hier matin à Tunis. A noter que le Mamelodi Sundowns a tenu en échec, lundi, son hôte Swallows (2-2) à l'occasion de sa dernière sortie en championnat. En dépit de ce match nul, Sundowns occupe solidement le fauteuil de leader avec 53 points bien loin de son dauphin et poursuivant direct, Stellenbosch FC, qui n'a que 39 points au compteur.

Dans l'effectif de Sundowns, un joueur est dans le doute : le milieu Teboho Mokoena sorti sur blessure lundi quelques minutes après avoir ouvert le score contre Swallows. Aucune information n'a été donnée sur la gravité de sa blessure par le staff technique.

Demi-finale retour, le 26 avril à 19h00

A la demande de Mamelodi Sundowns, la CAF a désigné la demi-finale retour contre l'EST pour le vendredi 26 avril. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 19h00 (HT). Cette manche retour, désignée initialement pour le 26 avril sans fixer l'horaire, a été décalée de 24 heures par la Confédération africaine de football, le 27 avril à partir de 14h00. Une date qui n'arrangeait pas l'équipe hôte étant qu'un match de rugby est programmé à Pretoria le samedi.