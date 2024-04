Tunisie: Présidence du Gouvernement - Le rôle des chambres de commerce et d'industrie à l'examen

Un Conseil ministériel restreint s'est tenu hier, au Palais du gouvernement à La Kasbah, sous la présidence du Chef du gouvernement, Ahmed Hachani.

Au cours de son intervention, Hachani a évoqué le rôle des chambres de commerce et d'industrie dans le développement du tissu économique et le développement de l'investissement, appelant à améliorer davantage le climat des affaires et à servir les intérêts économiques de tous les acteurs et parties prenantes.

Il s'agit, également, de réexaminer la situation des différentes chambres relevant du ministère du Commerce et du Développement des exportations.

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rajeb Guezzah, a présenté un exposé sur la classification juridique des chambres de commerce et d'industrie et sur le rôle qui leur est confié, comme la promotion de l'initiative privée, de l'investissement et du développement économique.

La ministre a également évoqué les priorités de la prochaine phase relative à leur réorganisation et gouvernance et la façon de développer leur rentabilité, comme structures de soutien pour les entreprises économiques.

Après la discussion, les participants ont décidé d'amender les arrêtés réglementaires, en créant ou en renommant 5 nouvelles chambres conformément au nouveau découpage territorial inscrit dans le cadre de la Constitution.

Il s'agit également d'amender la méthode de gestion des chambres de commerce et d'industrie, outre les dispositions et les conditions d'élection des conseils d'administration des chambres de commerce et d'industrie.