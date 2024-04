Burkina Faso: Mois du patrimoine burkinabè - Citoyens, appropriez-vous vos sites !

Le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela a lancé officiellement, le mercredi 17 avril 2024 à Ouagadougou, les activités de la IIe édition du mois du patrimoine burkinabè.

La IIe édition du mois du patrimoine burkinabè se tient, du 18 avril au 18 mai 2024, sous le patronage du Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré. La cérémonie de lancement des activités a été présidée par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le mercredi 17 avril 2024 à Ouagadougou. Placé sur le thème : « L'éducation au patrimoine, facteur de cohésion sociale au Burkina Faso », l'événement a été émaillé de discours, prestations de danse et de musique traditionnelle et visite du site des habitats burkinabè au musée national.

Au nom du président du comité d'organisation, la secrétaire générale adjointe du ministère en charge de la communication, Adama première jumelle Segda a déclaré que ce mois du patrimoine donne l'occasion de célébrer nos racines, nos coutumes et nos valeurs communes. « Au cours des prochaines semaines, nous aurons la chance d'explorer notre histoire à travers des expositions, des conférences et des ateliers. Nous découvrirons les récits de nos ancêtres, les héros méconnus qui ont façonné notre société et les forces de nos traditions», a-t-elle poursuivi.

A cet effet, elle a remercié tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement et qui oeuvrent à faire de cette période dédiée au patrimoine burkinabè des moments inoubliables. Ainsi, Mme Segda a invité le peuple burkinabè à s'approprier cette opportunité que nous offre le gouvernement en faisant de cette initiative la nôtre. « Durant ce mois et tout au long de l'année, rencontrez vos parents, vos voisins. Partagez vos histoires et laissez-vous inspirer par la richesse de notre patrimoine », a-t-elle expliqué.

Pour l'occasion, le ministre d'Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a prononcé le discours du président de la Transition. A l'entendre, au cours de ce mois du patrimoine burkinabè, « nous sommes tous exhortés à visiter nos espaces et sites patrimoniaux, notamment les musées, les cours des rois et chefs traditionnels, les enceintes religieuses... ». Cela dans la perspective de renouer avec notre histoire. De son avis, cette période doit être un moment de réflexion et d'introspection pour chacun de nous, d'évaluation critique de notre contribution à l'édification de cette société que nous voulons fonder sur des valeurs communes partagées.

En outre, le ministre en charge de la culture a confié qu'il faut avoir le courage de se demander si certaines valeurs fortement clamées et exhibées gardent encore l'essence même de leur signification et si elles conservent le rôle qui leur était jadis assigné. Il a aussi appelé les autorités coutumière et religieuse de toutes les confessions à s'approprier suffisamment la célébration de notre patrimoine culturel. Car, nul n'a besoin de s'appesantir sur l'influence que peuvent avoir les religions sur les cultures des peuples et vice-versa. A ce titre, il a déclaré que leurs contributions sont essentielles dans la préservation de notre patrimoine cultuel.