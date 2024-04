Madagascar: Conseil des Ministres décentralisé à Toamasina - 3 gouverneurs abrogés

Trois gouverneurs ont été limogés durant le Conseil des ministres d'hier. Il s'agit du Gouverneur de la Région Bongolava, le Gouverneur de la Région Ihorombe et le Gouverneur de la Région Atsinanana. Une décision plutôt logique puisque tous les trois sont candidats aux élections législatives du 29 mai prochain.

Aussi, le décret relatif à l'abrogation de la nomination de Ramiaramanana Joseph, candidat indépendant à Tsiroanomandidy, de Clarisse Eugénie Ramananjarasoa, candidat de la plateforme IRMAR à Ivohobe, et de Richard Théodore Rafidison, deuxième liste de l'IRMAR à Toamasina I derrière Irma Naharimamy, a été pris durant le Conseil des ministres décentralisé qui s'est déroulé hier à la Résidence présidentielle à Toamasina. Le Conseil des ministres décide donc de se conformer à la neutralité administrative prévue par la loi en vigueur. Contrairement au cas des 7 ministres candidats aux législatives à qui les intérimaires ont été désignés hier, le Conseil des ministres a choisi d'entretenir le suspense par rapport au remplacement de ces gouverneurs abrogés.

Andry Rajoelina avance un deadline pour les grands chantiers du développement

Le président Andry Rajoelina met la pression sur les ministres responsables des projets de développement en cours dans la Région Atsinanana. Conformément à ce qui a été annoncé, le premier Conseil des ministres de ce second mandat du TGV s'est déroulé hier à la Résidence présidentielle de Toamasina. 12 ministres ont assisté à cette réunion. A noter toutefois l'absence des 7 ministres candidats aux prochaines législatives, à savoir Lalatiana Rakotondrazafy, Augustin Andriamananoro, Tokely Justin, Haingo Nambinina Fomendraza, Sahondrarimalala Marie Michelle, Rakotoharison Andriamanantena et Haja Resampa.

Ce Conseil décentralisé a également vu la participation du Maire de Toamasina et d'autres représentants des autorités locales. L'assainissement, les travaux de dragage du Canal des Pangalanes, l'évacuation des eaux usées dans la capitale de la Cité du Grand Port, les nombreuses constructions illicites à Toamasina, les canaux et la réhabilitation du marché de Bazarikely, la mauvaise gestion, ont entre autres été évoqués durant ce Conseil. Le Chef de l'Etat exige des actions concrètes et a imposé un deadline aux ministres responsables des grands chantiers en cours dans la Région Atsinanana.

Aussi, la première partie de la Voie rapide reliant le Port de Toamasina à la RN2 devrait être finalisée rapidement. La construction du Boulevard Ratsimilaho reliant la Résidence et l'aéroport d'Ambalamanasa en passant par l'Hopitaly Be, est un projet présidentiel. Les travaux ont été confiés à 2 entreprises de renom, à savoir SMATP et COLAS et doivent être terminés d'ici le 26 de cette année. Pour ce qui est du projet MIAMI, l'inauguration aura lieu sous peu, a-t-on laissé entendre. Un comité de gestion de cette nouvelle infrastructure sera mis en place avant son ouverture au grand public.

Mais le Conseil des ministres s'est surtout focalisé sur la dégradation de la route nationale numéro 2. Plus de 700 camions par jour passent par cet axe. Le président Andry Rajoelina insisté à ce que cette RN2 soit réhabilitée avant la finalisation de l'autoroute Tana - Tamatave qui devrait être accessible d'ici 2 à 3 ans, selon ses explications. Le numéro Un d'Iavoloha a aussi donné une instruction aux départements responsables afin que les stations de pesage sur la RN2 soient opérationnelles. Plusieurs nominations aux hauts emplois de l'Etat ont été effectuées hier. Après Toamasina, ce sera au tour de l'ex-Province d'Antsiranana d'accueillir le Conseil des ministres décentralisé.