Madagascar: Concours - 10 millions d'ariary pour l'école la plus propre de Tana

La promotion de l'hygiène en milieu scolaire, une des stratégies adoptées par la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) pour faire de la capitale un modèle en matière de propreté en Afrique.

C'est dans cette optique que le Président de la délégation spéciale (PDS) d'Antananarivo, Richard Ramanambitana multiplie les descentes dans les établissements scolaires pour sensibiliser les élèves sur la nécessité de respecter le Code municipal d'hygiène (CMH) et d'appliquer quotidiennement les articles 14 et 16, relatifs aux horaires de jet d'ordures et au tri préalable à faire avant le dépôt dans les bacs. C'est durant la descente effectuée par Richard Ramanambitana et son équipe à l'EPP, CEG et Lycée Nanisana qu'il a annoncé hier qu'une somme de 10 millions d'ariary sera offerte à "l'établissement scolaire le plus propre", un concours initié par la CUA. Il invite ainsi tous les établissements à participer à ce concours . A noter qu'il a déjà visité les EPP/ CEG Antanimena, EPP/ CEG Anosibe au cours de cette semaine.

Cette visite s'inscrit dans la continuité de celles déjà réalisées par le PDS et ses proches collaborateurs dans plusieurs établissements scolaires de la capitale, depuis le début de la semaine. L'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles permet d'améliorer la santé et les résultats des élèves.