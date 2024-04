Madagascar: Finances publiques - Une prévision de 5.492,7 milliards d'ariary de recettes fiscales pour 2024

La Direction Générale des Impôts (DGI) a tenu, hier au CCI Ivato un atelier de concertation et de validation de son nouveau plan stratégique pour la période 2024 - 2028.

Processus participatif

Une occasion pour la grande famille de la DGI, issue des 13 directions régionales des impôts que compte le pays, de concerter sur la manière de parvenir à l'objectif de faire du fisc, une administration innovante, transparente et pilier de l'émergence. « On a décidé d'opter pour un processus participatif pour ce nouveau plan stratégique, car nous sommes tous concernés par cette mission de parvenir à une administration fiscale performante et au service du développement du pays », a déclaré le Directeur Général des Impôts, dans le discours qu'il a prononcé, à l'endroit des représentants des directions issues de différentes régions du pays.

Le DGI a également saisi cette occasion pour faire un bilan des performances sur la période 2019 - 2023. Un bilan plutôt positif en termes de recettes fiscales. En effet, en 2023, la DGA a enregistré 42 33,8 milliards de recettes fiscales. Sur les 5 dernières années, les recettes ont enregistré une hausse exponentielle, en passant de 2 880 milliards d'ariary en 2019, à 3 256 milliards d'ariary en 2921, et 36 47 milliards d'ariary en 2022. Par contre, et pour cause de Covid-19, l'année 2020 a été marquée par une baisse des recettes fiscales intérieures à 2 710 milliards d'ariary. En tout cas, depuis 2019, la DGI a réussi à accroître la collecte des recettes fiscales intérieures en enregistrant une variation nominale positive de 1 353,8 milliards d'ariary, soit une augmentation de 47%.

Élargissement de l'assiette fiscale

Et la tendance à la hausse ne va pas s'arrêter là puisque pour cette année 2024, la DGI prévoit de recueillir 5 492,7 milliards d'ariary de recettes fiscales ; ce qui représente une augmentation de 1 258,9 milliards d'ariary par rapport à l'année 2023. Cette belle performance s'explique notamment par l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est ainsi que de 722.725, en 2021, le nombre de nouveaux contribuables est passé à 1.437.824 en 2022 et à 1.518.203 en 2023. Et ce notamment à travers la campagne d'information et de sensibilisation « Anjara Hetrako » destinée à l'identification et la formalisation de nouveaux contribuables immatriculés.

L'élément précurseur de cette performance a également été la digitalisation des procédures. L'on compte l'e-déclaration et l'e-paiement qui permettent de déclarer et de payer les impôts en ligne 7j sur 7 et 24h sur 24 pour la direction des entreprises et les services régionaux des entreprises d'Analamanga et de l'Atsinanana. Ou encore le e-Hetraphone pour la déclaration et le paiement de l'impôt synthétique par téléphone mobile avec la technologie USSD sans connexion Internet. Il y a également la plateforme e-bilan, le système de télétransmission des états financiers ainsi que l'e-remboursement dédié à la dématérialisation de toutes les étapes de remboursement de crédit de TVA. « 85% des usagers se sont déclarés satisfaits de la digitalisation » a précisé le DGI.

Pour en revenir au plan stratégique 2024-2028, il sera axé sur trois piliers que sont la poursuite de la modernisation de l'administration fiscale, la mise en place d'une politique fiscale efficace et la bonne gouvernance. L'objectif de ce plan est de réaliser un taux de pression fiscale de 18% en 2028.