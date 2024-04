Madagascar: Action humanitaire - FMDS et Amicale des anciens du 2ème RPIMA en étroite collaboration

Un fret en provenance de l'Île de la Réunion a été délivré au port d'Antsiranana hier, mercredi 17 avril par le bateau Champlain. Il s'agit de la coopération entre FMDS (Fikambanana Miara-Mientana DIANA-SAVA) fondé en 2022 et Amicale des anciens du 2ème RPIMA, « une association à but non lucratif de Saint-Pierre La Réunion régie par la loi du 1 juillet 1901 ». Les débuts de la relation entre ces deux associations remontent à 2023, leur objectif repose sur la fraternité ainsi que les actions humanitaires.

Composé de kits, divers articles et de matériel de qualité, le colis sera destiné aux nécessiteux d'Ambilobe suite au passage du cyclone Gamane qui a laissé des ruines, il y a deux semaines. Président de l'association FMDS, le sénateur Seramila Avizara Mino n'est guère resté les bras croisés face aux problèmes et les cris de demande d'aide de ses compatriotes d'Ankarabe.

D'ailleurs, ce haut dignitaire a toujours apporté sa pierre à l'édifice pour le développement de sa localité en réunissant plusieurs personnes physiques et morales dans un intérêt commun. « Agir et tendre la main et donner de l'espoir à ceux qui en ont besoin » est son adage préféré. Ainsi, en l'espace de deux ans, des membres actifs sont déployés sur les neuf districts des deux régions DIANA-SAVA. Du reste, d'innombrables activités ont été effectuées sur les zones géographiquement reculées. Par conséquent, les habitants de ces contrées souhaitent une longue vie à cette association qui a tant donné sans rien demander en retour.