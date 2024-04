Burkina Faso: Contrat de performance de l'Enseignement supérieur - Le ministre Adjima Thiombiano satisfait des réalisations

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), Pr Adjima Thiombiano a effectué une série de visites de chantiers à l'université Joseph-Ki-Zerbo, le mercredi 17 avril 2024, à Ouagadougou.

L'Etat a entrepris un certain nombre d'investissements dans les universités publiques. Le mercredi 17 avril 2024, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), Pr Adjima Thiombiano était à l'Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) à Ouagadougou pour s'assurer de l'état d'avancement des chantiers et de la qualité d'exécution des travaux. Il s'agit du laboratoire de l'Unité de formation et de la recherche en Sciences de la vie et de la terre (UFR-SVT), du Pavillon K (L'amphi 2 500), du centre de pédagogie universitaire, du datacenter et de la bibliothèque universitaire central (BUC) en construction.

Pour le laboratoire de l'UFR-SVT, déjà réceptionné, Pr Adjima Thiombiano a salué sa « transformation totale » en termes de qualité, mais surtout l'esprit qui a accompagné cette rénovation en termes de capacité d'accueil des étudiants. « La question des travaux pratiques a toujours été une question cruciale en termes d'insuffisance des infrastructures », a-t-il-fait savoir. Il a poursuivi que la mise en place de ce laboratoire multifonctionnel avec des équi-pements de dernière génération va contribuer significativement à la normalisation des années académiques.

« Des travaux pratiques par exemple de biologie digitale, de chimie, de physique peuvent s'y dérouler et la salle peut accueillir plus de 200 étudiants en travaux pratiques, alors, ils n'auront plus à attendre comme, ils le faisaient avant », a-t-il expliqué. Après le laboratoire, le ministre a visité le pavillon K qui renferment des amphithéâtres qui est en pleine rénovation. « Nous avons constaté une transformation totale du pavillon. Il est doté d'écrans, une innovation dans la sous-région. Les étudiants suivront les cours dans les meilleures conditions en présentiel comme en ligne », a t-il laisser entendre.

Le ministre en charge de l'enseignement supérieur a également visité le service Datacenter de l'UJKZ. Selon lui, il a pour objet de gérer la connexion internet qui alimente les autres universités comme celui de Fada, de Thomas-Sankara et de Koudougou. « Je dirais que ce service est une adéquation entre les conditions d'études et les exigences du système LMD dont l'une des exigences est de permettre à l'étudiant d'aller chercher les con-naissances là où elles se trouvent », a soutenu le ministre Thiombiano.

La qualité des travaux menés

Pour le centre de pédagogie universitaire, le Pr Thombiano a déclaré qu'il y a désormais la capacité de mettre en place une commission pour suivre les enseignements dispensés par chacun des enseignants-chercheurs et établir des rapports afin de permettre à l'administration de les sanctionner positivement ou négativement, en vue d'améliorer donc leurs performances. Car, pour lui, la qualité de l'enseignement commence par la qualité des ressources humaines et il s'agit ici naturellement des enseignants.

Il a également fait un tour sur le chantier de la Bibliothèque universitaire central (BUC) qui est en cours de construction. A l'issue des visites, le ministre s'est dit satisfait des différents chantiers au regard du travail qui a été abattu. « Nous sommes véritablement rassuré, non seulement de l'efficacité des équipes mais aussi, de la qualité du travail qui est opéré », a-t-il souligné. Il a traduit sa reconnaissance aux Partenaires techniques et financiers (PTF) notamment la Banque mondiale pour l'appui en faveur de l'enseignement au Burkina Faso. Adjima Thiombiano, a relevé que plusieurs chantiers poussent dans presque toutes les universités publiques.

Le président de l'UJKZ, Jean François Silas Kobiane a souligné que les différentes rénovations réduiront les chevauchements académiques. Il a par ailleurs souhaité que les chantiers en cours, soient fonctionnels dès la rentrée académique prochaine. Le président de l'UJKZ a remercié le ministre en charge de l'enseignement supérieur au nom du personnel. Quant au coordonnateur du Projet d'appui à l'enseignement supérieur (PAES), Mamoudou Cissé, il s'est réjoui de cette visite du premier responsable de département.

Il a précisé que dans ce projet, 11,5 milliards FCFA ont été répartis sur l'ensemble des universités en fonction des effectifs et des difficultés de chacune d'elles. « L'UJKZ a bénéficié de 5,750 milliards FCFA. La somme a été investie beaucoup plus dans la rénovation de certains bâtiments qui ont été visités par le ministre », a fait savoir M. Cissé. Il a ajouté que plusieurs d'actions se poursui-vent dans les universités en vue d'améliorer la qualité et la performance de l'enseignement supérieur. Le projet d'appui à l'enseignement supérieur est le fruit du partenariat entre l'Etat Burkinabè et la Banque mondiale à travers les ressources de l'Association internationale de dévelop-pement (IDA).