Madagascar: Befotaka, Ikongo et Nosy Varika - En situation de crise alimentaire

La situation de crise toucherait une grande partie du Grand Sud Est. Le FEWS Net publié au mois de mars dernier relate la situation de l'insécurité dans les régions du Grand Sud et Grand Sud Est du pays.

« Les communes éloignées et largement inaccessibles--notamment dans les districts de Befotaka, Ikongo et Nosy Varika--resteront en crise (Phase 3 de l'IPC) jusqu'à la prochaine récolte principale en mai ». C'est ce que nous informe le document FEWS NET ou Famine Early Warning Systems Network publié au mois de mars dernier.

Le document effectue des projections de la situation d'insécurité alimentaire aiguë pendant deux phases : mars-mai ainsi que juin à septembre de l'année en cours. Et explique la situation qui prévaut dans ces districts. « De nombreuses routes restent en très mauvais état suite aux cyclones qui ont frappé le pays ces dernières années, entraînant un approvisionnement irrégulier du marché et des chocs de prix intermittents », peut-on y lire. La situation persisterait également malgré « une réduction des déficits de consommation alors que les ménages augmentent leur consommation de maïs vert ainsi que certaines récoltes de pastèques et de citrouilles ».

Plus ou moins

Le document fait également savoir que les besoins alimentaires de base des ménages les plus pauvres sont satisfaits par « les récoltes de riz de contre-saison et de manioc à cycle court ainsi que la disponibilité des fruits sauvages locaux ». Ce qui ne serait pas le cas pour les besoins non alimentaires. La « persistance de prix atypiquement élevés, aggravés par la détérioration saisonnière des conditions routières pour approvisionner les marchés » en sont les causes avancées.

Résultat, ces régions devraient rester dans la situation de stress alimentaire aigüe (Phase 2 de l'IPC) tout au long de la période de projection. Par ailleurs, et pour le compte des régions du Grand Sud, le FEWS NET avance des situations de stress alimentaire (Phase 2 de l'IPC) dans les districts de Betroka, Beloha et Tsihombe. Les districts d'Amboasary, Bekily, Ampanihy devraient également y faire face.