Madagascar: Spring Meetings - Des réunions sur le changement climatique

Les rencontres de la délégation malgache avec les bailleurs de fonds se poursuivent, dans le cadre des Réunions de printemps (Spring Meetings) du FMI et de la Banque mondiale. La deuxième journée a été notamment marquée par des échanges sur le changement climatique et la santé qui comptent parmi les défis mondiaux les plus importants de notre époque.

Avec le soutien crucial de la Banque mondiale, le pays renforce son fonds national de contingence pour mieux faire face aux crises à venir. Raison pour laquelle, la ministre des Affaires étrangères, Rasata Rafaravitafika, a mené des plaidoyers auprès des décideurs de la Banque mondiale dans l'objectif est de mettre en place des systèmes de santé plus solides et résilients afin de garantir des soins de qualité et abordables pour tous, en particulier aux populations les plus vulnérables. Cette deuxième journée a également été marquée par l'intervention du Directeur Général du Trésor, Andry Nirina Rajaofetra, qui a mis en exergue l'importance et l'urgence du renforcement de la résilience de Madagascar face aux catastrophes naturelles.

Les instruments financiers actuels restent insuffisants et certains process de mise à disposition des fonds doivent d'être revus pour répondre en temps opportun aux chocs majeurs. Toujours d'après le DiGT, il est opportun, en réponse aux crises, de pouvoir exploiter la boîte à outils initiée par la Banque mondiale. Parmi ces outils figure le programme Réunification Pathway for Integration-REPAIR. Il s'agit d'un programme régional de la Banque mondiale qui vise à fournir un soutien financier aux pays les plus exposés aux risques de catastrophes naturelles, notamment aux Gouvernements, aux ménages et aux PME vulnérables en cas de catastrophes liées au climat ou à d'autres chocs économiques.

Ayant participé, en ligne, à ces réunions, la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a déclaré : « Je ne saurais trop insister sur l'importance d'un sommet tel que les Réunions de printemps pour faire part de nos préoccupations concernant les investissements liés au climat, et sur l'importance pour nous, pays vulnérables, de faire entendre notre voix »