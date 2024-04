Madagascar: Pureplay Football League - Mama FC et 3FB Toliara sanctionnés

Après les récents événements tumultueux survenus lors du match opposant Mama FC à 3FB Toliara, le Club du Football Elite de Madagascar (CFEM) a pris des mesures strictes à l'encontre des deux équipes impliquées. L'affrontement, survenu lors de la septième journée du Pure-Play Football League Madagascar édition 2023-2024, a été le théâtre d'incidents violents ayant entraîné l'arrêt prématuré du match.

Le rapport officiel révèle que les tensions ont commencé à la 35e minute, après qu'un joueur de 3FB Toliara ait été expulsé du terrain avec un carton rouge. Plus tard, à la 37e minute, un quatrième arbitre a été agressé par un supporter de 3FB Toliara, aggravant davantage la situation. Face à cette série d'incidents, le CFEM a pris des mesures radicales.

Le club 3FB Toliara a été déclaré responsable des troubles et a été sanctionné par une défaite automatique dans le match. Le score final a été établi à 3-0 en faveur de Mama FC. De plus, des amendes conséquentes ont été imposées aux deux équipes, avec une amende de 2 millions Ar pour Mama FC en raison de problèmes d'organisation, et des matchs à huis clos pour 3FB Toliara. Henintsoa Rakotoarimanana, président du CFEM, a souligné que le non-paiement des amendes en suspens pourrait entraîner des conséquences graves pour les clubs. Il a également averti que tout comportement répréhensible ultérieur de la part du 3FB Toliara pourrait entraîner sa relégation en deuxième division.

De plus, d'autres équipes sont également sous pression pour régler leurs dettes envers le CFEM. Tsaramandroso FC devra s'acquitter d'une amende de 8 millions Ar pour pouvoir participer aux « Play-offs ». Le non-paiement entraînerait automatiquement la victoire de l'équipe adverse. Enfin, la situation pourrait encore évoluer alors qu'une plainte a été déposée auprès de la Cour des Plaidoyers Communs par le juge touché lors des troubles, laissant planer l'incertitude sur les développements futurs de cette affaire. En outre, une dernière rencontre se tiendra ce jour et le calendrier de la prochaine étape « play-offs » sera rétabli. Les « play-offs » débuteront le 28 avril prochain en parallèle avec les « play-outs ». Le play-out suivra la formule poule des AS et les derniers de chaque groupe seront relégués.