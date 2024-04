Maroc: Espagne - Un forum académique jette les bases d'un partenariat tourné vers la recherche et l'innovation

Madrid — Les présidents des universités marocains et espagnols se sont réunis, mercredi à Madrid, dans le cadre du 1er Forum académique et scientifique entre les deux royaumes, afin de jeter les bases d'un nouveau partenariat tourné vers la recherche et l'innovation.

Ce forum a été inauguré par la présidente de la conférence des recteurs des universités espagnols, Eva Alcon et le président de l'Université Ibn Tofail de Kénitra, Mohamed Larbi Kerbeb, en présence de la ministre espagnole des Sciences, de l'Innovation et des Universités, Diana Morant Ripoll, du ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui et de l'ambassadrice du Maroc en Espagne, Karima Benyaich.

Il s'assigne pour objectif d'intensifier l'échange d'expériences et d'expertises entre les institutions universitaires des deux pays.

Cet événement, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations "solides et prometteuses" qui unissant les deux royaumes, a réuni les présidents des douze universités publiques marocains, du Centre national pour la recherche scientifique et technique ainsi que les présidents et responsables des universités et institutions de recherche espagnoles, a indiqué M. Miraoui dans une déclaration à la MAP.

Il intervient aussi dans le cadre de la mise en oeuvre des accords de haut niveau signés par les deux pays en 2023, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, en faveur du développement des relations bilatérales sur les plans de la recherche scientifique, de la formation du capital humain, de la mobilité internationale et du co-encadrement des étudiants et doctorants des deux pays, a-t-il fait savoir.

Saluant la solidité des relations de coopération liant le Maroc et l'Espagne, le ministre a assuré que les échanges entre les institutions universitaires des deux pays, qui n'ont jamais cessé, ont pris du volume dernièrement et sont appelés à se développer davantage pour faire face aux défis communs et construire un avenir meilleur.

En marge de ce 1er Forum, les universités marocaines et espagnoles ont procédé à la signature de plus de 35 conventions permettant de donner une nouvelle impulsion à la coopération maroco-espagnole dans le domaine de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

Afin d'intensifier l'échange d'expériences et d'expertises entre les deux pays, les participants ont échangé dans le cadre de trois panels thématiques d'intérêt commun, portant sur la mobilité et la co-supervision des doctorants, la double diplomation et les projets conjoints en recherche-innovation.