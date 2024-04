Congo-Brazzaville: Economie numérique - Développer l'écosystème national

Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a présidé le 18 avril à Brazzaville la deuxième édition des assises nationales du numérique sur le thème « Transformation numérique : catalyseur de la diversification de l'économie et opportunités pour la jeunesse ».

S'inscrivant dans le cadre du projet d'accélération de la transformation numérique du Congo, les discussions des assises portent sur la stratégie Congo digital 2030 et le plan d'action du numérique. L'objectif étant de produire des référentiels de qualité susceptibles de renforcer les politiques publiques en matière du numérique. « Les enjeux de nos assises se portent essentiellement sur les priorités du gouvernement qui entend accélérer la transformation numérique du Congo. Ils devront aussi favoriser les opportunités d'emploi en faveur de la jeunesse », a indiqué le ministre de l'Economie numérique, avant de relever que ces assises traduisent le lancement des travaux de la nouvelle architecture numérique du Congo.

Signalons qu'en vue d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique en accédant à la modernité, à une économie diversifiée résiliente et forte, le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a travaillé à promouvoir la recherche et le développement avec le Centre africain de recherche en intelligence artificielle ainsi que l'inclusion numérique avec l'accès équitable aux technologies.

Il a également lancé les travaux d'interconnexion à internet haut débit des universités Denis-Sassou-N'Guesso et Marien-Ngouabi et a établi la couverture en communication électronique des zones urbaine et rurale à travers, entre autres, le fonds d'accès au service des communications électroniques. En ce qui concerne les infrastructures numériques, le Congo vient récemment d'être connecté au câble à fibre optique sous-marin.

Par ailleurs, afin d'encourager les projets innovants dans le numérique, deux jeunes start-up, à savoir Numérica et Africa digital news, spécialisées respectivement dans la communication digitale et le marketing des petites et moyennes entreprises, puis la visibilité des start-up auprès des décideurs et leaders politiques via les informations en ligne, le gouvernement a doté chacune d'un ordinaire accompagné d'une enveloppe.

Les assises nationales du numérique sont une plateforme de dialogue et de collaboration réunissant des acteurs du secteur public, privé, académique et de la société civile pour discuter des défis et opportunités liées à la transformation numérique. Cette deuxième édition avait débuté par une série de réunions préparatoires, notamment à Oyo, à Pointe-Noire et à Kintélé.