Congo-Brazzaville: Justice - L'Olpa plaide pour l'acquittement du journaliste Blaise Mabala

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) demande au Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe d'acquitter Blaise Mabala, journaliste à Même moral FM, station privée de radio émettant à Inongo, chef-lieu de la province de Maï-Ndombe.

L'organisation non gouvernementale de défense et de promotion de la liberté de presse déplore que Blaise Mabala soit détenu irrégulièrement pendant 152 jours. Elle a, en effet, indiqué qu'au cours de l'audience foraine du 17 avril à la prison centrale de Makala, le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe a examiné les éléments auditifs contenus dans deux clés USB versés au dossier de l'affaire enregistrée sous RP 31.363, opposant le parquet au journaliste, sur plainte de Rita Bola, gouverneure de la province de Maï-Ndombe. Au cours de l'audience, le journaliste a comparu en personne et plaidé non coupable.

Dans son réquisitoire, le parquet a exigé la condamnation du journaliste aux peines maximales, soit une année et trois mois pour injures publiques et imputations dommageables. Notant que le Tribunal de paix a pris l'affaire en délibéré promettant de se prononcer dans le délai légal, cette organisation dit constater, au regard des faits notés, que le parquet n'a pas été en mesure de démontrer la culpabilité de Blaise Mabala, après avoir beau tenter d'administrer les preuves contenues dans les clés USB (flashs disk), lesquelles n'ont pas fonctionné à la surprise générale. Ce qui a motivé l'Olpa à demander au tribunal d'acquitter purement et simplement le journaliste et d'organiser son retour immédiat vers Inongo, son lieu de résidence et de travail.