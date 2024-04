Congo-Brazzaville: Inclusion numérique - Les universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso bientôt connectées à internet haut débit

Les travaux de connectivité des deux alma maters à internet haut débit ont été lancés le 17 avril, à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso de Kintélé, par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, en présence de cinq membres du gouvernement, des responsables des deux universités publiques et d'une foule d'étudiants.

Le projet est financé à titre de prêt par la Banque mondiale pour un montant de 100 millions de dollars. Il s'exécute dans le cadre la composante 2 du Projet d'accélération de la transformation numérique (PATN) qui prévoit la connectivité de l'administration publique à l'internet haut débit, dont les universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso.

Le projet proprement dit va s'exécuter sur trois composantes. La première, confiée à la société Silcon, porte sur la connectivité des deux universités, pour un montant de 4 258 827 FCFA et une durée de trois mois. La deuxième composante concerne l'installation des points d'accès Wifi à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, pour un montant de 2 416 279 FCFA, à réaliser sur une période de six mois. La dernière phase, quant à elle, porte sur l'installation des mêmes points d'accès internet à l'Université Marien-Ngouabi. Les travaux évalués à 4 258 827 FCFA seront mis en oeuvre pendant six mois.

A terme, le projet permettra d'interconnecter tous les onze établissements que compte l'Université Marien-Ngouabi, sa présidence, sa bibliothèque, ses amphithéâtres ainsi que tous les bâtiments de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso, incluant les campus universitaires.

La connectivité, a renchéri le coordonnateur du PATN, bénéficiera directement à près de 50 000 étudiants inscrits à l'Université Marien-Ngouabi et à plus de 1500 qui sont à l'Université Denis-Sassou-N'Guesso de Kintélé ainsi qu'à près de 3 000 enseignants des deux alma maters. L'initiative vise à pérenniser l'accès des étudiants à la société de l'information et du savoir, aux universités virtuelles, aux cours en ligne et à l'enseignement à distance.

Améliorer les conditions d'apprentissage

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a salué la mise en oeuvre effective de ce projet qui contribuera à l'amélioration des conditions d'apprentissage dans ces hauts lieux de savoir.

« La connectivité des universités Marien-Ngouabi et Denis-Sassou-N'Guesso à internet haut débit ce jour prouve la mise en oeuvre de l'inclusion numérique au Congo car, sans connectivité, les étudiants ne pourront bénéficier d'internet haut débit. Aussi, nous ne pouvons envisager la transformation de l'éducation sans internet, dans ce monde devenu planétaire. De nos jours, la recherche, les cours à distance, les conférences virtuelles ne se font que grâce à l'internet », a souligné le chef du gouvernement.

S'exprmant à cet effet, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Economie numérique a estimé que ces infrastructures permettront au Congo de préparer les leaders de demain dans ce domaine. « Nous n'avons plus qu'une alternative pour soutenir, si besoin est, chaque jeune, chaque innovateur, chaque start-up, en raison du potentiel que forge leur avenir. Les outils que nous mettons à leur disposition aujourd'hui préparent les leaders de demain », a affirmé Léon Juste Ibombo.

« Ce projet permettra aux étudiants d'accéder à la plus haute connaissance afin de devenir des cadres de demain », a conclu, pour sa part, la ministre en charge de l'Enseignement supérieur, Delphine Emmanuel.

Le lancement de ce projet a permis à la représentante de la Banque mondiale au Congo, Said Ali Daid Antoissi, de saluer la coopération entre ce pays et son institution.