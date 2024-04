Algérie: L'Académie algérienne de Langue arabe célèbre la Journée du Savoir

ALGER — L'Académie algérienne de langue arabe (AALA) a célébré, mercredi à Alger, la Journée du Savoir (16 avril), à travers l'organisation d'une Conférence scientifique sur "la terminologie en langue arabe", lors de laquelle les participants ont mis en exergue l'importance de la terminologie, étant la clé des sciences.

Lors de cette conférence rehaussée par la présence du recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, du président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah, et de nombreux chercheurs universitaires, le président de l'AALA, Cherif Meribai, a souligné que cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la célébration de la Journée du Savoir, en hommage au savant Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, "porte-étendard de la langue arabe et son fervent défenseur à l'époque du joug colonial du colonisateur français inique qui a tenté, en vain, de rayer et d'éradiquer la personnalité algérienne".

S'agissant du choix du thème de cette Conférence, M. Meribai a indiqué qu'il s'alignait avec les "visions et les idées de l'AALA au service de la langue arabe, notamment en ce qui concerne le terme scientifique, sa traduction, son arabisation et sa dérivation pour exprimer les nouveaux concepts n'ayant pas d'équivalent en arabe", soulignant que la terminologie "est la clé des sciences dans ses différents domaines", puisque la langue arabe fait face à de "grands défis" en matière de terminologie scientifique, du fait de l'évolution technologique effrénée.

En outre, il a expliqué que l'unification de la terminologie scientifique en langue arabe était, pour plusieurs raisons, très importante au vu de sa "contribution à consacrer la clarté et la précision, facilitant ainsi sa compréhension et sa diffusion au sein de communauté scientifique arabe et de par le monde".

L'unification de la terminologie scientifique, a-t-il poursuivi, "facilite l'accès aux informations scientifiques et techniques et renforce le développement de la base de connaissances scientifiques en langue arabe".

A cette occasion, M. Meribai a annoncé le lancement, pour la première fois depuis la création de l'Académie, du Prix de l'ALAA 2024, d'une valeur d'"un million de dinars" (1.000.000 DA) à remettre aux lauréats à l'occasion du Congrès annuel de l'Académie prévu à la fin de l'année, a-t-il expliqué.

La Conférence a vu la participation de plusieurs chercheurs universitaires, à l'instar de Sonia Bekkal et Fouzia Azzouz qui ont affirmé, dans leurs communications sur la terminologie scientifique en langue arabe, qu'"en dépit des efforts consentis par les institutions et les individus dans ce domaine, les études critiques traitant de la terminologie demeurent en deçà des attentes".

De son côté, Mme Djihad Ibrahimi a rappelé l'expérience d'une équipe de chercheurs chargés de la mise au point d'un dictionnaire électronique trilingue (arabe-français-anglais) depuis un corpus, s'étalant sur le procédé de traitement et l'aplanissement des problèmes rencontrés.

Mohamed Sari a, quant à lui, rappelé dans sa communication sur "l'unification de la terminologie scientifique et linguistique", les efforts consentis dans ce sens et les appels lancés à l'unification des terminologies.

De son côté, Omar Lahcene a souligné dans sa communication sur "la terminologie civilisationnelle en langue arabe" la capacité de la langue arabe à s'adapter aux avancées réalisées dans les différents domaines.