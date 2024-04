Angola: Le pays participe à la rencontre du Conseil d'administration de Gavi

Luanda — La ministre de la Santé, Silvia Lutucuta, représente l'Angola dans la rencontre du Conseil d'administration de Gavi, qui se déroule de mercredi à jeudi, dans la ville d'Évian-les-Bains, en France.

La Gavi (Alliance mondiale des vaccins) est un organisme multilatéral qui s'occupe de la gestion des vaccins dans le monde entier, et l'événement servira à définir les éléments clés de sa nouvelle stratégie 6.0 pour la période 2025/2030.

La nouvelle stratégie s'appuiera sur le succès de l'Alliance Gavi en immunisant plus d'un milliard d'enfants sur plus de 20 ans. En réponse aux principaux changements contextuels dans le monde, la Gavi 6.0 offre de nouvelles opportunités et un impact significatif.

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a participé en mars 2023 , à la Conférence mondiale sur l'impact de la vaccination, organisée par GAVI dans le Royaume d'Espagne.

À propos de Gavi

La Gavi est un partenariat public-privé qui permet de vacciner la moitié des enfants du monde contre certaines des maladies les plus mortelles. L'institution est présidée depuis 2020 par le Portugais José Manuel Barroso.

Depuis sa création en 2000, GAVI a aidé à vacciner plus de 760 millions d'enfants, évitant ainsi plus de 13 millions de décès et réduisant de moitié la mortalité infantile dans 73 pays en développement.

L'organisation réunit des gouvernements des pays en développement et de donateurs tels que l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, la Banque mondiale, l'industrie des vaccins, les agences techniques, la société civile, la Fondation Bill & Melinda Gates et d'autres partenaires du secteur privé.