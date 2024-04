Angola: Le pays et la Côte d'Ivoire défendent une coopération ambitieuse et fructueuse

Luanda — L'Angola et la Côte d'Ivoire ont souligné jeudi, à Luanda, leur intérêt à établir une coopération "ambitieuse et fructueuse" dans les domaines de la défense et de la sécurité, de l'agriculture, de la pêche, des transports, des télécommunications, de la santé, du pétrole et de l'environnement.

Selon le communiqué conjoint de la 1ère session de la Grande Commission de Coopération Mixte, envoyé à l'ANGOP, les parties souhaitent identifier de nouveaux domaines et mettre en oeuvre des projets d'intérêt commun.

Les parties ont exprimé leur volonté de contribuer au développement du continent africain, à la préservation de la paix et de la stabilité, en particulier dans la région des Grands Lacs.

Les délégations conduites par les chefs de la diplomatie des deux pays, respectivement, Téte António et Léon Kacou Adom, ont salué l'excellence des liens d'amitié et de solidarité existant entre les deux pays.

Elles ont salué la haute estime et le respect qui caractérisent les relations entre les Chefs d'État de l'Angola et de la Côte d'Ivoire, notamment João Lourenço et Alassane Outtara.

Les délégations ont exprimé leur satisfaction quant aux progrès réalisés dans les négociations dans divers domaines de coopération, depuis la signature de l'Accord général de coopération entre les deux pays, le 19 juin 1985, à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire.

Elles ont salué le rôle prédominant du Président João Lourenço, en tant que champion de la paix et de la réconciliation en Afrique désigné par l'Union africaine, et ont salué la vision de la Côte d'Ivoire pour une Afrique émergente, stable et prospère, saluant le leadership du président Alassane Ouattara.

Lors de la réunion, les deux ministres ont renouvelé leur attachement indéfectible aux principes du droit international, de la légalité et du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États.

Ils ont salué les efforts du continent africain et de ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme, les conflits communautaires et l'extrémisme, ainsi que la volonté de se soutenir mutuellement dans leurs candidatures respectives au sein du système international.

L'Angola et la Côte d'Ivoire ont signé l'Accord général de coopération économique, scientifique, technique et culturelle en 1985, dans la ville ivoirienne de Yamoussoukro.