Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MCA à Magra pour accentuer son avance

ALGER — Le leader du championnat de Ligue 1 Mobilis de football le MC Alger, se rendra à Magra avec l'objectif d'accentuer son avance et se rapprocher un peu plus du titre, à l'occasion de la 23e journée prévue vendredi et samedi.

Le "Doyen" (1e, 52 pts) qui marche sur l'eau depuis le début de la saison, livrera un choc des extrêmes contre une équipe de Magra qui lutte pour son maintien parmi l'élite (12e, 25 pts).

Le CS Constantine (2e, 40 pts), auteur de six victoires de rang, toutes compétitions confondues, sera en appel à Khenchela pour affronter l'USMK (10e, 28 pts), qui reste sur un triste bilan de quatre matchs de suite sans victoire, et dont une réaction est plus que nécessaire pour reprendre confiance.

Les coéquipiers de Sid Ali Lameri payent cash l'instabilité criarde au niveau de la barre technique, puisque le club a déjà consommé deux entraîneurs (les deux Tunisiens Okbi et Zelfani, NDLR), ce qui s'est répercuté négativement sur les résultats du club.

De son côté, le CR Belouizdad (3e, 39 pts), tenu en échec mardi face au Paradou AC (1-1) en match de mise à jour du calendrier, recevra l'US Biskra (7e, 31 pts), éliminée mardi soir en quarts de finale de la Coupe d'Algérie face à l'USM Alger (1-3).

Le Chabab qui compte jouer son va-tout jusqu'au bout pour espérer conserver son titre, n'aura plus le droit à l'erreur face aux gars des "Ziban" qui occupent le ventre mou du tableau des meilleurs équipes à l'extérieur (10 points pris sur 33 possibles).

Les Belouizdadis qui comptent un match en moins en déplacement contre l'USM Khenchela, sont condamnés à réussir une bonne performance à Biskra.

Au milieu du tableau, le MC El-Bayadh (9e, 28 pts), battu à domicile lors de la précédente journée par le NCM, se rendra à Alger pour défier le PAC (6e, 33 pts), dont l'objectif reste la victoire pour se rapprocher du podium.

Incapable de s'imposer lors des trois derniers matchs, l'ES Sétif (5e, 34 pts) aura une belle occasion de retrouver le sourire, à l'occasion de la réception de la JS Saoura (8e, 30 pts), un adversaire qui reste capable du meilleur comme du pire.

Un faux pas des joueurs de l'entraîneur tunisien Ammar Souayah risquent de compromettre sérieusement leurs chances de terminer la saison sur le podium, et de là à prendre part à une compétition continentale.

De leur côté, les gars de Béchar abordent ce rendez-vous avec l'intention de confirmer leur succès décroché lors de la défunte journée sur le terrain de l'ASO Chlef (2-1).

Dans le bas du tableau, la lanterne rouge l'US Souf (16e, 7 pts) qui a pratiquement mis un pied et quatre doigts en Ligue 2 amateur, accueillera l'ASO Chlef (13e, 24 pts) avec comme objectif de réaliser un sursaut d'orgueil.

En ouverture de cette 23e journée, la JS Kabylie a réalisé une belle opération dans l'optique du maintien en s'imposant mardi à Tizi-Ouzou face au MC Oran (3-1 ).

Le match USM Alger - ES Ben Aknoun a été reporté à une date ultérieure en raison de l'engagement des Algérois en demi-finales (aller) de la Coupe de la Confédération africaine de football, dimanche au stade du 5-juillet face au RS Berkane (20h00).