Sénégal: Il ne peut pas y avoir développement sans innovation dans tous les domaines selon le Pr Amadou Gallo Diop

Dakar — Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Mesri) a défendu qu'il ne peut pas avoir de développement sans que les résultats de recherche ne permette de l'innovation dans tous les domaines de la vie.

Il ne peut pas y avoir de développement sans recherche. Il ne peut pas y avoir développement sans que les produits de cette recherche ne permette de l'innovation dans tous les domaines, a déclaré le professeur Amadou Gallo Diop.

Il prenait part au séminaire régional portant sur "la gouvernance et structuration de la recherche en Afrique de l'ouest" organisé par l'Agence universitaire francophone (AUF) et le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).

"Le constat c'est la recherche extraordinaire des ressources humaines que l'on trouve dans tous les pays africains, dans la population jeune. Vous êtes impressionnés par le courage des jeunes africains dans tous les domaines", a expliqué M.Diop en soulignant que "le facteur inhibiteur c'est que les conditions de travail ne sont pas encore au top pour leur permettre d'exprimer tout ce savoir-faire".

De l'avis du professeur Amadou Gallo Diop c'est ce que l'Agence universitaire francophone (AUF) et le Cames ont compris.

"La frange fondamentale qui est mis en mal et qui est basée sur le constat de la dispersion dont je parle ce sera d'abord et surtout la gouvernance que l'on sache qui est où, qui est fait quoi avec quel moyen et de quelle manière interconnecter les universités et les pays en prenant des axes précis qui sont les priorités de notre développement", a expliqué M.Diop.

%

Il souligne sur ce registre qu"'on ne peut pas dans une région faire un cloisonnement basé sur une barrière linguistique qui ne veut rien dire".

Amadou Gallo Diop est convaincu que "plus on est multilingue plus on est multiculturel et plus les ponts se construisent plus facilement" pour que les objectifs majeurs puissent être atteints avec une stratégie et une méthodologie claire.

Le directeur de la recherche et de l'innovation estime que "les choses vont bouger les vingt prochaines années cette interconnexion entre les nations doit être le socle d'une nouvelle dynamique parce que les choses vont bouger les vingt prochaines années".

D'après le directeur de la recherche, l'université et la recherche jouent un rôle fondamental pour aider à les structurer, les accompagner et atteindre le rôle qui sont attendus par nos gouvernements pour que nos réflexions puissent servir comme outil d'action pour les gouvernements des pays membres de ces institutions.

Pour sa part, le professeur Ouidad Tebbaa directrice régionale de l'Agence universitaire francophone (AUF) en justifiant la tenue de ce séminaire, a soutenu qu"'il se situe au coeur de la stratégie 2021-2025, il y a la promotion de la recherche et de l'innovation".

"L'Afrique doit être en avant sur la recherche-développement, sur la recherche-innovation car il y a des chercheurs, des brevets, il y a du travail qui a été fait. Il faut le structurer, il faut le mettre en avant, il faut mettre le monde socio-économique", a plaidé Mme Tebbaa.

Elle estime que "tout cela doit déboucher sur des impacts concrets pour nos pays. L'AUF a engagé un programme mais au niveau de l'Afrique de l'Ouest il y a le Cames l'instrument fondamental de l'intégration africaine".