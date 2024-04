Algérie: Le processus de création d'une société nationale d'impression est en cours

ORAN — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a indiqué, jeudi à Oran, que le processus de création d'une société nationale d'impression est en cours, appelant à la nécessité de diversifier les activités des imprimeries.

Lors de sa visite à la société d'impression de l'Ouest, dont le siège est basé dans la commune d'Es-Senia, M. Laagab a déclaré que "le développement de l'activité d'imprimerie est devenu nécessaire à travers la formation de la ressource humaine, la qualification de la main d'oeuvre et la participation aux Salons mondiaux pour adapter les arts d'impression avec les nouveautés mondiales et les technologies modernes".

Le ministre a souligné, dans ce contexte, la nécessité de "diversifier les activités des imprimeries et de s'orienter vers l'investissement dans le marché du conditionnement et de l'emballage pour répondre à la demande du marché national dans ce domaine et réduire la facture des importations".

M. Laagab a également appelé les responsables de cette entreprise à "rechercher de nouveaux revenus pour l'imprimerie en tant qu'entreprise économique publique".

Le ministre a inspecté les différents départements et services de la société d'imprimerie de l'Ouest, où il a reçu d'amples explications sur le travail de l'imprimerie et a écouté les préoccupations des travailleurs.

M. Laagab visitera le siège de la Direction régionale Ouest de l'Agence Algérie Presse Service APS à Oran, la station d'émission de la Société de Radiodiffusion et de Télévision (TDA) sise dans de la commune de Gdyel, la station régionale de la Télévision publique (EPTV), la Radio d'Oran et la Direction régionale de l'Agence nationale d'édition et de la publicité (ANEP).