Congo-Kinshasa: Commerce Extérieur , Industrie locale - Jean-Lucien Bussa présente les mesures de protection et de pérennité

Le Ministre du Commerce Extérieur, Jean-Lucien Bussa, a reçu ce mercredi 17 avril à son cabinet les membres du cercle Diplomatique des Journalistes pour échanger autour d'une série de mises au point liée à la performance de ce secteur. En marge de cette rencontre, il a passé en revue les questions d'importation et d'exportation, de la concurrence étrangère, de la suppression des taxes frauduleuses, de la protection des entreprises locales et des stratégies mises en place visant ainsi le développement économique.

Politiques d'exportation et d'importation.

Jean-Lucien Bussa, actuel Ministre du Commerce Extérieur, a mis en avant la mission de protection de l'industrie locale, avec des mesures incitatives, de régulation et de commerce. Il a rassuré les professionnels des médias concernant la qualité des produits importés dont l'Office Congolais de Contrôle (OCC) veille rigoureusement au contrôle, pour garantir la sécurité des consommateurs. En cas de produits non conformes, il a souligné que des mesures radicales sont prises, allant jusqu'à leur destruction. Une lutte est menée contre la fraude aux frontières, qui est du ressort des services compétents tels que la Douane, la Direction Générale de Migration, les Services Sanitaires et l'OCC.

Il a également rappelé l'impact négatif des importations à bas prix sur la production intérieure, mettant en péril les industries naissantes du pays, et qui consiste à vendre des produits importés à des prix dérisoires, a suscité des inquiétudes quant à la viabilité des entreprises locales. Et face à cette menace, des mesures de protection ont été mises en place pour sauvegarder l'industrie nationale.

«La fraude commerciale a été identifiée comme un facteur déstabilisant pour l'industrie locale, incitant les autorités à restreindre les importations de certains produits. Ces actions ont permis d'améliorer la courbe de production des cimentiers et de préserver les emplois dans ce secteur. De même, les brassicoles ont bénéficié d'une protection similaire, garantissant leur pérennité et leur développement », a-t-il ajouté

Par ailleurs, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement qui consiste à limiter les effets néfastes des prélèvements fiscaux sur les prix de vente, en vue de stimuler la production nationale et encourager la croissance économique du pays.

Outre la protection contre la concurrence déloyale, des incitations en faveur des producteurs locaux et des entreprises exportatrices ont été mises en place. Incluant ainsi l'assainissement du climat des affaires, notamment en ce qui concerne les prélèvements liés à l'import et à l'exportation, a permis de favoriser la compétitivité des produits locaux sur le marché national et international.

Promotion de l'industrie locale

Dans un contexte de mondialisation croissante, la promotion de l'industrie locale constitue un enjeu majeur pour assurer la compétitivité des entreprises nationales. Face à la concurrence internationale et aux défis posés par les importations à bas prix, des stratégies innovantes sont nécessaires pour soutenir et développer l'industrie locale.

C'est dans cette optique que Jean-Lucien Bussa a présenté une approche axée sur la diversification des secteurs industriels a été adoptée pour stimuler la croissance économique du pays. En encourageant la création de nouvelles filières et soutenant les industries émergentes, pour lesquelles les autorités visent à renforcer la base industrielle nationale et à diversifier les sources de revenus.

Parallèlement, des partenariats public-privé ont été développés pour favoriser l'innovation et l'investissement dans les technologies de pointe et ces collaborations permettent aux entreprises locales d'accéder à des ressources et des expertises externes, renforçant ainsi leur capacité à rivaliser sur le marché mondial.