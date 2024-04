Congo-Kinshasa: Formation du Gouvernement par la Première Ministre Judith S. Tuluka - Les conditions objectives que vient de fixer Félix Antoine Tshisekedi

N.B. Il y'a des individus qui sont devenus des puissances des dominations malsaines et des autorités morales abusives que le Président de la République SEM Félix Antoine Tshisekedi n'aimerait plus jamais revoir dans son entourage proche !

- 1. Concernant la taille du gouvernement elle sera d'environ 45 ministres (VPM, ministres d'État, ministres et vice ministres) y compris la Première Ministre elle-même;

- 2. Le Président de la République et la Première Ministre ne veulent plus travailler avec les autorités morales des partis et regroupements politiques;

- 3. Les présidents des partis et regroupements politiques ont l'obligation de présenter 3 candidatures sur chaque poste à la Première Ministre qui leur sera consacrer et ces trois candidatures devraient se conformer aux profils souhaités qui sont la présence d'une femme, d'un homme et des jeunes;

- 4. Les présidents des partis et des regroupements politiques doivent privilégier les profils des jeunes hommes et des jeunes femmes ayant des compétences avérées;

- 5. La répartition des postes ministériels se fera selon le poids politique et les profils des candidatures présentées.

Le Béton armé reste et demeure le Maître du Jeu politique national on pourrait même le qualifier de faiseur de Rois, le Messi et le Leader Charismatique.

Durant ce 2 ème mandat, le Béton de la nation a la mainmise exclusive aussi bien sur la Primature de la République que sur le Palais de la Nation, aucun leader d'une plateforme politique qui l'entoure (Vital Kamhere, Sama Lukonde, Modeste Bahati, etc.) n'est indispensable pour sa survie politique et ne peut faire tomber le Gouvernement et ceci est aussi valable pour les pseudos leaders de l'opposition politique qui n'existent plus (Martin Fayulu, Denis Mukwege, Delly Sessanga, Moïse Katumbi, Hypolite Kanambe etc.) !

L'ordre exécutif du Président Félix Antoine Tshisekedi a sa Première Ministre Judith S. Tuluka concernant la formation du Gouvernement est précis au sujet de ce qu'il veut et comment il veut que les choses soient faites.

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a jusqu'à jeudi soir la latitude de poursuivre ses consultations cruciales pour la formation de son gouvernement sous l'oeil vigilant du Béton de la nation.

Ces discussions, entamées samedi, avec les représentants des principales forces politiques à l'Assemblée Nationale, sont prévues pour durer sept jours seulement.

- 1ère force politique : (Udps Tshisekedi)

Le Gouvernement de Judith S.Tuluka va être construit autour de la 1ere force politique qui est l'Udps et la mosaïque Udps et alliés qui a sous gestion plus des 100 députés nationaux élus. À cet effet, des Hauts cadres de l'Udps occuperont plusieurs Ministères notamment les Ministères régaliens de l'Etat;

- 2 ème force politique: (Sama Lukonde Kyenge)

La Dynamique Agissons et Bâtissons de Sama Lukonde Kyenge a sous gestion 47 députés nationaux élus;

- 3 ème force politique: (Vital Kamhere)

Les Alliés et Union pour la Nation Congolaise (A/A UNC) et A/VK 2018 de Vital Kamerhe Rwankanyingi Yingi Kingi a sous gestion 32 députés élus;

- 4 ème force politique: (Modeste Bahati)

L'Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés (AFDC-A) de Modeste Bahati, a sous gestion 30 députés élus;

- 5 ème force politique: (Jean Pierre Bemba)

Le Mouvement de Libération du Congo (MLC) ainsi que l'Alliance des Partis Politiques Alliés MLC (APA/MLC) de Jean-Pierre Bemba, a sous gestion 23 députés nationaux élus;

- 6 ème force politique (Jean C. Tshilumbayi)

Tous pour le Développement du Congo 2A/TDC de Jean Claude Tshilumbayi, à sous gestion 19 députés nationaux élus;

- 7 ème force politique (Julien Paluku) :

L'Alliance Bloc 50 (AB/50) dirigée par Julien Paluku Kahongya, a sous gestion 17 députés nationaux élus;

- 8ème force politique (Pius Muabilu) :

L'Alliance pour l'Avènement d'un Congo Prospère et Grand (AACPG) de Pius Muabilu a sous gestion 17 députés nationaux élus;

Udps Tshisekedi. 75 députés

Sama Lukonde 47 députés

Vital Kamhere. 32 députés

Modeste Bahati. 30 députés

Jean P. Bemba. 23 députés

J.C Tshilumbayi. 19 députés

Julien Paluku. 17 députés

Pius Muabilu 17 députés

*Udps Tshisekedi Mosaïque*. 30 députés

Total des députés Majorité. 290 députés

Députés indépendants. 135 députés

Grand total. 425 députés

Le rôle de la plateforme Udps Tshisekedi Mosaïque qui est une réserve des voix du Gouvernement est de pouvoir jouer un rôle de la protection de la « Majorité Présidentielle » s'il arrivait qu'un regroupement politique soit tenter de faire défection afin d'éviter des chantages inutiles et que le Gouvernement de Judith S. Tuluka soit exposé aux caprices inutiles des pseudos autorités morales aux appétits gloutons malsains et aux motions parlementaires fantaisistes, c'est la réserve des 30 députés nationaux dans l'hémicycle qui jouera le rôle de repoussoir...

Ordre exécutif du Président Félix Tshisekedi:

«Durant ce 2eme mandat tout le monde ne sera pas Ministre et tout le monde ne sera pas non plus Directeur Général d'une entreprise publique », dixit SEM Félix Antoine Tshisekedi.

Vu cet ordre exécutif, le patron du parti présidentiel Augustin Kabuya Mwana Bute avec la Première Ministre Judith S.Tuluka multiplient des rencontres d'arbitrages des profils de tous les Ministres qui seront inclus au sein du gouvernement selon les critères subjectifs de l'Udps parti majoritaire et la volonté souveraine du Président de la République SEM Félix Antoine Tshisekedi.

La décision finale concernant la composition et la nomination des membres du gouvernement relève de la prérogative exclusive du Président Félix Antoine Tshisekedi.

La parole est au Président Félix Tshisekedi :

1. Les ambitions des uns et des autres ça ne me fait pas peur.

2. C'est tout à fait inhérent à la vie politique.

3. On ne vient pas en politique pour se positionner simplement, on vient parce qu'on a un rêve, parce qu'on a un idéal, on a des ambitions et c'est tout à fait légitime de les avoir, ça ne doit pas faire peur.

4. Nous avons une grande majorité, d'environ 425 députés nationaux fraîchement élus, tout le monde ne jouera pas le même rôle.

5. Tout le monde ne jouera pas le premier rôle.

6. Tout le monde ne sera pas ministre.

7. Tout le monde ne sera pas Directeur Général.

8. J'aimerais vraiment qu'on commence à réfléchir à dépolitiser l'administration publique de l'Etat et l'essentiel ici c'est de faire avancer le pays.

9. A propos du cumul des fonctions, le chef de l'Etat a précisé qu'il ne sera pas question de toucher deux émoluments, en le relevant au-dessus de ce qui était déjà fixé.

Fatshi Béton très très fort 💪