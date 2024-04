Congo-Kinshasa: Membres de l'Assemblée Episcopale Provinciale de Bukavu, (ASSEPB), RDC - Les Evêques interpellent Félix Tshisekedi !

«Comme pasteurs, hommes de Dieu et hommes de foi, nous refusons de mourir parce que notre Dieu est le Dieu des vivants et non des morts (cf. Lc 20,38 ; Mc 12,17). C'est pourquoi, nous devons parler comme l'a recommandé Mgr Emmanuel Kataliko aux Evêques dans son testament spirituel, à la veille de sa mort, le 4 octobre 2000 à Rome. Nous devons donc proclamer avec force la victoire du Christ sur la mort, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la lumière sur les ténèbres, la victoire de la réussite sur l'échec, la victoire de la loyauté sur la traîtrise, la victoire de l'honnêteté sur la tricherie et la corruption ; la victoire de la bonne gestion sur la mauvaise gestion des affaires publiques », insistent, dans un message publié tout récemment, les Evêques membres de l'Assemblée Épiscopale Provinciale de Bukavu (ASSEPB), qui formulent une série de recommandation à Félix Tshisekedi pour la réussite de son second mandat à la tête de la RD. Congo.

« Au Président de la Republication et chef de l'Etat de mettre en place rapidement un gouvernement composé de personnes compétentes et honnêtes qui va gérer les affaires publiques au profit du peuple, de poursuivre la réforme des forces de défense et de sécurité en les débarrassant de tous les traitres et des soldats sans loyauté ni dévouement patriotique », soulignent ces Princes de l'Eglise universelle. Ils dénoncent, en plus, des cas d'insécurité devenue récurrente dans l'Est.

« Il s'agit, entre autres, d'une insécurité devenue endémique avec son cortège des tueries même en pleine Journée, des massacres et des enlèvements de paisibles citoyens congolais dans nos villes et villages; de l'enclavement de la plupart de nos entités territoriales, de l'encerclement de la ville de Goma par le M23 soutenu par le Rwanda; de la paralysie de l'économie par une stratégie d'isolement et d'asphyxie de grandes et petites agglomérations; des administrations parallèles dans les zones sous contrôle de groupes armés avec des tracasseries de toutes sortes;

de l'importation, la fabrication et la consommation des boissons fortement alcoolisées comme une autre arme de destruction massive des jeunes à côté des violences faites aux femmes et aux enfants; de l'usage abusif des informations diffusées par les réseaux sociaux; de l'instrumentalisation des mouvements sociaux et de groupes de pression (la véranda Mutsanga, le Parlement debout de Furu, la Lucha, Ouran, Antigang, VuVamu) et même des partis politiques ainsi que leurs regroupements par des sol-disant « autorités morales », ajoutent-ils.

Pour eux, "tous ces faits qui font l'objet de notre inquiétude offensent et oppriment la dignité de la personne humaine, de l'homme congolais crée, comme les autres, à l'image et à la ressemblance de Dieu ( cf.Gn1,26-27) et qui est destiné au bonheur. « C'est pourquoi pour restaurer cette image du congolais déformée par le mal, nous devons réaffirmer la dignité de l'homme comme l'a récemment enseigné la congrégation pour la Doctrine de la foi à travers sa Déclaration Dignité humaine, en toutes circonstances, soit placée au centre », souhaitent-ils, ardemment, pour le bien des populations.