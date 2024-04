Congo-Kinshasa: Guy Loando ébloui par son portrait en rubik's cube réalisé par une jeune artiste kinoise

En un geste de reconnaissance et d'admiration, Me Guy Loando Mboyo, ministre de l'Aménagement du Territoire, a reçu un portrait innovant réalisé entièrement à l'aide de 500 Rubik's Cubes. Cette oeuvre d'art a été créée par Prisca Eyenga, une talentueuse jeune femme résidente de la commune de Bandalugwa à Kinshasa.

La vidéo de Prisca créant le portrait a été partagée sur TikTok, captivant une audience mondiale. Utilisant les couleurs vives des cubes, elle a méticuleusement assemblé chaque pièce, une tâche qui lui a pris près d'une semaine complète. Ce travail minutieux non seulement illustre le talent exceptionnel de Prisca mais souligne également son dévouement et sa patience.

Touché par cette manifestation de talent et d'ingéniosité, Me Guy Loando Mboyo a exprimé son admiration pour l'oeuvre et son créateur. Il a souligné l'importance de soutenir et d'encourager la jeunesse congolaise, en reconnaissant leur potentiel à innover et à inspirer.

« Cette oeuvre remarquable ne symbolise pas seulement mon portrait, mais elle reflète la vivacité et le génie de notre jeunesse. Nous devons continuer à soutenir et à investir dans nos jeunes talents, car c'est à travers leur créativité que notre société trouvera de nouvelles voies de développement et d'expression. », a déclaré Me Guy Loando Mboyo.

Cette initiative souligne l'engagement du ministre à encourager les jeunes créatifs et à promouvoir des projets qui mettent en valeur l'art et l'innovation au Congo.