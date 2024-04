Congo-Kinshasa: L'ASBL Music Beyond s'engage à autonomiser les populations via la musique

L'ASBL Music Beyond a exprimé, il y a quelques jours, son engagement à autonomiser les Congolais par la musique et l'engagement citoyen.

Il a annoncé son engagement dans un communiqué dont une copie est parvenue jeudi 18 avril, à Radio Okapi.

Cette structure a mis en place la plate-forme intitulée «PlayMB » en vue de permettre aux utilisateurs de découvrir de nouveaux artistes congolais.

Ce procédé technique aide également les mélomanes à explorer les différents genres musicaux et à découvrir les rythmes qui définissent la scène musicale congolaise.

« Music Beyond est fière de présenter PlayMB, une plateforme musicale conçue pour soutenir et amplifier les voix des musiciens congolais. En tant qu'organisation à but non lucratif, Music Beyond se consacre à nourrir le riche patrimoine musical de la RDC et à fournir un soutien direct à ses artistes talentueux », a expliqué ce communiqué.

Fondée en août 2014 par la flutiste japonaise Kaori Fujii, l'ASBL Music Beyond collabore avec l'orchestre symphonique kimbaguiste de Kinshasa, en offrant aux musiciens locaux un enseignement et des outils dont ils ont besoin pour évoluer en tant qu'artistes, mentors et formateurs.

Music Beyond favorise par ailleurs un impact positif et durable, qui s'étend de la musique à la vie quotidienne des gens.