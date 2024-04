Algérie: CSJ - Le ministre de l'Enseignement supérieur invité de la 2e conférence virtuelle 'Saat Hiwar'

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a été l'invité de la 2e conférence virtuelle "Saat Hiwar", organisée par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), à l'occasion de la journée du savoir célébrée le 16 avril de chaque année.

Cette rencontre, tenue lundi, a permis d'évoquer les réformes engagées par le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et ses projets futurs.

Le ministre a insisté sur "la nécessité pour l'étudiant d'aller vers la concrétisation de son projet innovant en créant une micro-entreprise pour contribuer au développement de l'économie nationale, par la création d'emplois dans divers domaines, comme l'industrie, l'énergie et l'agriculture", rappelant que "des projets de textes de loi existent qui seront bientôt mis en oeuvre pour soutenir le recrutement des étudiants post doctorants".M. Baddari a, en outre, mis l'accent sur "l'importance de renforcer le partenariat entre l'université et les établissements économiques pour améliorer la formation et offrir des opportunités aux étudiants pour se familiariser avec le monde du travail et s'informer sur les démarches à suivre pour la création de leurs start-up". Il a, par ailleurs, souligné "l'importance de renforcer l'enseignement de l'intelligence artificielle (IA) et d'améliorer les oeuvres universitaires, notamment le transport universitaire en procédant à sa numérisation".

%

Pour sa part, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, a affirmé, de son côté, que "la jeunesse algérienne a tracé aujourd'hui, à travers de telles initiatives, un nouveau processus de dialogue, de démocratie participative, de communication et d'échange d'idées".

Il a fait savoir, à ce propos, que le CSJ "organisera prochainement d'autres rencontres avec différents secteurs en lien avec la jeunesse pour perpétuer cette tradition louable", mettant en exergue "l'importance de l'utilisation optimale de la technologie moderne dans la communication, la réalisation de transactions et la consolidation des valeurs de citoyenneté numérique chez les jeunes algériens", et ce, a-t-il dit, "en concrétisation de la volonté politique visant à renforcer la place des jeunes dans la gestion et l'évaluation des affaires publiques et à les associer à la prise de décision".