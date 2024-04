Algérie: La Radio algérienne dispose désormais de sa version audio du Saint Coran

ALGER — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab et le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi ont reçu, mardi à Alger, un exemplaire audio du Saint Coran récité selon la version Warsh par le récitant algérien Mohamed Irchad Marbaï, en concomitance avec la célébration de la Journée du savoir, le 16 avril.

La remise de cette version audio du Coran dont l'enregistrement a été assuré par la Radio algérienne, a eu lieu lors d'une Conférence sur "La récitation et l'enseignement du Saint-Coran en Algérie", organisée à l'Auditorium "Aissa Messaoudi", au siège de la Radio algérienne en présence de son Directeur général, Mohamed Baghali et d'une pléiade d'enseignants et de choyoukh.

Soulignant que "la bataille de la conscientisation que nous sommes en passe de mener, interpelle la Radio Coran à l'effet de jouer un rôle de premier plan", citant à ce propos la promotion médiatique internationale de projets dont beaucoup sont à caractère subversif, à l'instar du projet de "Religion Abrahamique" lequel coïncidant avec un "grand projet de mondialisation".

Des projets, estime le ministre, "auxquels seuls ceux qui étudient le Saint Coran et en connaissent l'essence, les significations et la portée, peuvent faire face".

De son côté, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs a salué la réalisation de cette version audio du Saint Coran dont "la révision finale sera confiée aux membres d'une Commission relevant du secteur", ajoutant que "la version finale sera soumise au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et distribuée aux différentes radios arabes et musulmanes dans le monde".

M. Belmehdi s'est, également, félicité de l'attention particulière accordée par le président de la République à tout ce qui a trait au Saint Coran et à son enseignement en Algérie, à l'instar de l'augmentation de la valeur des Prix dédiés aux lauréats du Concours international d'Alger de récitation de psalmodie du Saint Coran.

Evoquant l'intérêt accordé par l'Etat au secteur des Affaires religieuses, le ministre a rappelé l'édition du Saint Coran en braille, la décision du président de la République portant institution de la Journée nationale de l'Imam et la création du Centre de recherches pour la préservation du manuscrit religieux en Algérie, dont le siège sera sis à Biskra.

La célébration de la Journée du savoir qui coïncide avec l'anniversaire du décès de l'érudit Cheick Abdelhamid Benbadis est "une reconnaissance des efforts des hommes de savoir", ajoutant que "l'Algérie a servi le Saint Coran aux volets exégèse, récitation et psalmodie, et a toujours constitué un terreau pour la diffusion des sciences et du savoir, Cheikh Benbadis étant considéré comme pionnier de la renaissance et le premier à avoir fait l'exégèse du Saint Coran en Afrique du nord, outre son apport durant la période coloniale en termes d'enseignement et de préservation de la langue arabe".

Pour sa part, le directeur général de la Radio nationale a passé en revue les étapes phares du projet de réalisation de la version audio du Saint Coran, sous la supervision du staff de Radio Coran, avec l'accompagnement et la contribution du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs en matière de révision.

Intervenant à cette occasion, le Directeur de Radio Coran, Aissa Hamdi a rappelé que "42% de la grille des programmes de la Radio sont dédiés à la diffusion de récitations, d'exégèse et de psalmodie du Saint Coran".

Plusieurs interventions ont été données lors de cette conférence portant sur l'intérêt accordé à l'enseignement du Saint Coran en Algérie, l'inscription de la version audio en Algérie et le rôle de Radio Coran dans l'enrichissement de la bibliothèque audio.

L'équipe ayant supervisé le projet de réalisation de la nouvelle version audio du Saint Coran a été distinguée à cette occasion.