Algérie: Institut Pasteur Algérie - Mise en service prochaine du laboratoire spécialisé dans les urgences virales

ORAN — Le directeur de l'Institut Pasteur Algérie, le professeur Faouzi Derrar, a annoncé, mercredi à Oran, la mise en service prochaine du nouveau laboratoire spécialisé dans les urgences biologiques virales, qui sera inauguré l'été prochain.

Dans une déclaration à la presse, en marge de sa supervision de la cérémonie d'ouverture de la 26ème édition du Salon international de la santé SIMEM, accompagné du chef de l'Autorité nationale de Promotion de la Santé et de Développement de la Recherche "FOREM", le professeur Mustapha Khiati, le Pr. Derrar a indiqué que ce laboratoire s'ajoute aux acquisitions de l'Institut, qui possède un laboratoire très performant dans les urgences biologiques, en plus d'un laboratoire régional aux spécifications internationales, spécialisé dans le suivi des sérums et des vaccins, récemment entré en service.

Concernant la numérisation au niveau de l'Institut Pasteur, le même responsable a indiqué qu'elle "a parcouru un long chemin", soulignant que l'opération sera achevée, à la fin de l'année en cours, rappelant que l'Institut avait ouvert une plateforme numérique, durant la pandémie du Coronavirus, le liant aux différents établissements hospitaliers.

Par ailleurs, le professeur Khiati a salué la participation de qualité prévalant au salon SIMEM, organisé au Centre des conventions "Mohamed Benahmed", qui reflète l'intérêt des organisateurs à réunir les nouveautés dans le domaine des équipements médicaux.

Le Salon, organisé par l'agence de communication Events, enregistre la participation de 209 exposants, dont 25 sociétés étrangères, venues présenter les équipements, produits et services modernes de plus de 640 sociétés représentant plus de 40 pays.

Les organisateurs ont souligné que ce SIMEM aspire à être un espace pour présenter les derniers dispositifs et technologies de santé, ainsi qu'un espace pour échanger des idées et construire des partenariats stratégiques.