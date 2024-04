Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Avril 2024

Niger : Zone des trois frontières - 5 soldats tués par une mine et une dizaine de civils massacrés

Le lundi 15 avril 2025, une unité des Forces de défense et de sécurité (Fds), en patrouille dans la zone de Samira, sur la rive droite du fleuve Niger, dans la région de Tillabéri, a été la cible d’un incident suite à l’explosion d’une mine artisanale (Eei) qui a heurté un véhicule militaire. Au moins cinq soldats ont été tués et d’autres blessés. Au même moment, des individus armés venus à bord de plusieurs motos ont attaqué le village de Diblo, près de Kokorou, dans le département de Téra. Treize civils ont été massacrés par les assaillants présumés membres du groupe EIS, qui ont mené, ces derniers jours, plusieurs attaques contre des hameaux et des villages de cette zone des trois frontières, pas très loin de la frontière burkinabé, où l’armée intensifie depuis quelques temps des opérations de ratissage jusqu’au Mali.(Source : actuniger.com)

Burkina Faso : Tensions diplomatiques- Ouagadougou expulse trois diplomates français avec effet immédiat

La tension va certainement monter à nouveau entre Ouagadougou et Paris surtout au niveau des relations diplomatiques. Selon le site www.africaguinee.com, « Trois diplomates français sont sommés de quitter le territoire du Burkina Faso avec effet immédiat. » Il s'agit de Gwenaïelle HABOUZIT, Hervé FOURNIER, Guillaume REISACHER qui sont déclarés « persona non grata » sur le territoire du Burkina Faso. La raison ? La source, qui a consulté une note du ministère des affaires étrangères, de la coopération régionale et des burkinabé de l'extérieur adressée à l'ambassade de France à Ouagadougou, renseigne qu'ils sont accusés d' «activités subversives » ( Source : africaguinee.com)

Togo : En pleine opération contre le terrorisme - Un hélicoptère de l’armée togolaise s’endommage

L'un des trois hélicoptères de l'armée togolaise, utilisé dans la lutte contre le terrorisme, s'est écrasé au nord du Togo, lors d'une opération baptisée Koundjouare, a-t-on appris de Togo web, le mercredi 17 avril 2024Il s’agit selon le confrère d'un appareil MI-35 de fabrication russe, livré aux Forces armées togolaises (Fat) il y a deux ans. Togo web ajoute que l'hélicoptère, qui a décollé du camp Nioukpourma près de Dapaong avec des armes et munitions pour ravitailler des unités dans la région de Kpendjal, a été contraint de faire demi-tour après quinze minutes de vol. Il a dû atterrir d'urgence à l'intérieur du camp avant de prendre feu, suivi d'une série d'explosions. L'appareil est complètement détruit, et les blessés ont été transportés en urgence au Centre Hospitalier Régional de Dapaong. (Source : Source : Togoweb)

Sénégal : Coopération régionale- Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar pour une visite d’amitié et de travail à Nouakchott

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye était le jeudi 18 avril 2024, à destination de Nouakchott, la capitale de la Mauritanie pour son premier déplacement officiel à l’extérieur du Sénégal. Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a en effet quitté Dakar, depuis l’aéroport militaire Léopold Sédar Senghor où il a été salué par plusieurs membres du gouvernement dont le Premier ministre Ousmane Sonko, le ministre Directeur de Cabinet Mary Teuw Niane, le ministre de l’Intérieur Jean-Baptiste Tine et d’autres autorités civiles et militaires.« Dans le cadre de cette première visite officielle du Chef de l’État à l’étranger, les secteurs prioritaires de la coopération multiforme entre le Sénégal et la Mauritanie seront passés en revue », apprend-on. Le retour du président de la République Bassirou Diomaye Faye à Dakar est prévu ce même jour.

Burundi : Atteinte à la liberté de presse - Une journaliste arrêtée

L’Ong Reporters sans frontières s'inquiète de la détention au Burundi de Sandra Muhoza, une inquiétude partagée par ses proches. Selon l’organisation, la journaliste qui travaille pour le site d'information Nova Burundi a été arrêtée samedi 13 avril alors qu'elle avait un rendez-vous professionnel, et aurait été transportée dans les locaux des services de renseignements. D'après les informations de Rsf, Sandra Muhoza y serait toujours détenue dans le cadre d’une enquête. Tout comme les proches de Sandra Muhoza, l’Ong Reporters sans frontières (Rsf) appelle à la libération de la journaliste. La jeune journaliste avait été condamnée à dix ans de prison ferme officiellement pour « atteinte à la sûreté intérieure de l'État » en janvier 2023. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Lutte contre l'hémophilie - Plaidoyer pour une prise en charge accrue des patients

Le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et de prévention des maladies non transmissibles (Pnlmm/Pmnt), en collaboration avec l’Ong internationale hémophilie et autres maladies de la coagulation du sang (Ihms), a organisé une rencontre qui a réuni des experts du secteur le 17 avril 2024, au Plateau. Ce, lors d’une conférence sur le thème « Accès équitable pour tous : pour tous les troubles de la coagulation ». C’était à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’hémophilie. Selon le président de l’Ong Ihms, Moïse Koffi N’Dri, sur les estimations de plus de 2500 patients plausibles, seulement 200 sont identifiés dans les registres. Ce qui est très bas par rapport aux chiffres réels. (Source : fratmat.info)

Gabon : Attribution de la nationalité et des conditions d’immigration - Vers un durcissement des critères

La question épineuse du durcissement des critères d’attribution de la nationalité gabonaise a pris une place centrale lors du deuxième panel de la conférence de presse du 16 avril. Animé par la sous-commission ‘souveraineté nationale’, présidée par le Colonel Paul Aimé Vincent Mossie, cet événement a été le théâtre de débats intenses autour de plusieurs enjeux majeurs, notamment l’immigration, la diplomatie, la défense et la sécurité. Les échanges ont révélé une crispation croissante parmi les gabonais concernant la question de l’étranger, alimentée par des dérives et des abus constatés chez de nombreux expatriés. Les plus de 1700 contributions de gabonais d’ici et d’ailleurs ont mis en lumière ces préoccupations et ont été soumises à un examen minutieux. (Source : alibreville.com)

Rca : Affaires militaires- Les populations de Bocaranga dénoncent une accointance de la Minusca avec les rebelles

« De nombreux témoignages indiquent que des transactions ont lieu entre les casques bleus des Nations Unies et les groupes armés en République Centrafricaine. Diamants et or, munitions et armes, entre autres, font l’objet de nombreuses rencontres entre chefs rebelles et casques bleus dans différentes régions du pays », dénonce un habitant. La « complicité » qui existe entre la Minusca et les groupes rebelles a été rendue publique par des vidéos et des photographies de rencontres. « Récemment, encore des preuves de la coopération de la Minusca avec les groupes armés sont apparues. Ainsi, le 10 avril, des habitants de Bocaranga ont aperçu le général Cordo de l’Upc. (Source : abangui.com)