Sénégal: Visite officielle de Bassirou Diomaye Faye en Mauritanie - Une volonté de raffermir les liens historiques

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, effectue, aujourd'hui, une visite officielle en Mauritanie. Ce premier déplacement du Chef de l'État à l'étranger, revêt un caractère symbolique hautement important.

Pour sa première visite à l'extérieur, après son élection au premier tour de la présidentielle du 24 mars dernier, le Chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a choisi la Mauritanie. Selon le Bureau d'information gouvernementale (Big), « Sénégal-Mauritanie : [c'est un] un modèle réussi de coopération économique ».

Cette visite, dit-il, « témoigne de la volonté du Président Bassirou Diomaye Faye de veiller au raffermissement des liens historiques entre le Sénégal et ses voisins. En effet, avec la Mauritanie, le Sénégal entretient des relations à la fois séculaires et exemplaires d'amitié cordiale, de bon voisinage et de fraternité. Le projet gazier sénégalo-mauritanien Grand Tortue Ahmeyim (Gta) et l'interconnexion électrique illustrent à suffisance la concrétisation de la coopération réussie basée sur le bon voisinage, la bonne entente et la parfaite convergence de points de vue entre la Mauritanie et le Sénégal ».

Le Sénégal et la Mauritanie ont signé, en février 2020, un protocole d'accord en matière de collaboration entre les deux Ministères en charge de l'Agriculture. Et depuis le 23 octobre 2015, un autre protocole d'accord de coopération avait été signé à Dakar. Concernant l'élevage, Dakar et Nouakchott ont stabilisé un projet de programme exécutoire de l'accord réglementant la transhumance entre les deux pays et le protocole d'accord de coopération dans le domaine de la santé animale, de la santé publique vétérinaire et des productions animales. Selon la même source, les deux pays ont signé un accord de pêche et plusieurs protocoles d'application visant à faciliter l'activité des pêcheurs pour la satisfaction de la demande nationale. Ainsi, pour ce dernier protocole (juillet 2023), 500 pirogues de sennes tournantes sont autorisées à pêcher dans les eaux sous juridiction mauritanienne, soit 50.000 tonnes d'espèces pélagiques.

Il a été recommandé, lors de la 13e session de la grande Commission mixte de coopération entre la République islamique de Mauritanie et la République du Sénégal, tenue à Nouakchott, les 2 et 3 février 2024, la mise en place d'un Comité technique mixte de coopération douanière chargé de continuer les discussions en vue d'aboutir à un accord de coopération couvrant, de manière transversale, tous les domaines douaniers. Le Sénégal et la Mauritanie sont également liés par une Convention relative au régime fiscal applicable aux entreprises en charge de l'exécution des marchés communs du pont de Rosso.

Elle a été signée le 18 février 2020. À cela s'ajoutent la signature, le 9 février 2018, d'un accord de coopération inter-États portant sur le développement et l'exploitation des réservoirs du Champ Grand Tortue/Ahmeyim et de son acte additionnel relatif au régime fiscal et douanier applicable aux sous-traitants et signé le 21 décembre 2018. La coopération entre les deux États touche pratiquement tous les secteurs, allant de la sécurité, aux hydrocarbures en passant par l'hydraulique et l'environnement, l'énergie, la pêche, l'agriculture, les finances publiques, les questions fiscales et douanières, les infrastructures de transport et autres questions sociales de grande importance.