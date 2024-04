Seychelles: Connecter les cultures - Le pays célèbrent la Journée de la langue chinoise avec de multiples talents

Les Seychelles ont célébré mercredi la Journée de la langue chinoise à travers un événement culturel avec la participation d'étudiants du programme de langue chinoise de l'Académie du tourisme des Seychelles (STA).

Organisé en présence du personnel, des étudiants de la STA et de l'Institut Confucius de l'Université des Seychelles (UniSey), l'événement comprenait diverses activités, telles que le chant de chants chinois, une démonstration de Taiji, de calligraphie et de danses chinoises, entre autres.

L'événement a été organisé par l'ambassade de Chine aux Seychelles, en collaboration avec la STA et l'Institut Confucius, pour commémorer la Journée de la langue chinoise, célébrée chaque année le 20 avril.

Jianmei Zhang, le nouveau directeur de l'Institut Confucius, a déclaré : « Je me sens extrêmement honoré de me réunir avec vous à l'occasion de cet événement spécial. La Journée de la langue chinoise est un moment important pour hériter et promouvoir la culture chinoise, ainsi qu'une grande occasion pour nous d'apprendre et communiquer ensemble, comme l'indique le thème de l'événement 2024 : « La langue chinoise : connecter les cultures à travers le pont de l'apprentissage mutuel »

Photo : Les apprenants n'apprennent pas seulement la langue mais il y a aussi un échange de cultures. (Seychelles News Agency) Photo License: CC-BY

%

« L'Institut Confucius d'Unisey s'engage à promouvoir l'éducation chinoise, à faciliter les échanges culturels entre la Chine et les Seychelles et à cultiver des talents dans une perspective internationale et une profonde compréhension de la culture chinoise. Grâce à nos efforts, nous espérons aider davantage de Seychellois, en particulier les jeunes, à comprendre et aimer le chinois, ce qui en fait un pont vers un monde plus vaste et un avenir meilleur", a ajouté le réalisateur.

Elle a remercié la STA non seulement pour son plein soutien à l'activité mais aussi pour six années de collaboration sincère depuis 2018 en tant que l'un des partenaires les plus importants et le plus grand site d'enseignement de l'Institut Confucius d'UniSey avec plus de 200 étudiants apprenant le chinois chaque année.

Le directeur de la STA, Terrence Max, a expliqué que le mandarin, l'une des nombreuses langues chinoises, fait partie du programme d'études de l'académie depuis 2019.

"Au cours de la première année, nos apprenants ont l'opportunité d'apprendre les éléments de base de la langue chinoise", a déclaré M. Max.

Il a ajouté qu'au cours de la deuxième année, les étudiants apprennent des mots et des expressions spécifiquement liés à leurs programmes respectifs à l'école, tels que restaurant et bar, bien-être et spa.

"Les élèves n'apprennent pas seulement la langue mais il y a aussi un échange de cultures. Nous participons à diverses activités, qu'elles soient éducatives ou culturelles, comme la fête du printemps et le concours de pont chinois", a ajouté M. Max.