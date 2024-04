Togo: La Mairie de Bè Apédomé renforce le plateau technique des structures sanitaires

Figurée dans les communes les plus dynamiques au Togo depuis leur installation il y a quelques années, la commune de Golfe 1, Bè Apédomé, s'illustre à nouveau à travers une action dans le domaine de la santé.

Au cours d'une cérémonie organisée ce jour à Lomé, la Mairie de cette commune, a de nouveau offert, grâce au concours de son partenaire, la famille Martin Braun, de l'Allemagne, des équipements médicaux aux différentes structures sanitaires de son ressort territorial. Composés de divers outils indispensables pour la prise en charge des patients, on retrouve dans le lot, d'après le Maire de la Commune de Golfe 1, Joseph Koamy Gbloèkpo Gomado, "des lits médicaux, électriques, avec matelas, les centrifugeuses à plasma sanguin, les congélateurs de plasma sanguin, l'appareil ECG, plateau d'endoscopie, avec consoles, les tables pour ECG..." et bien d'autres.

Pour justifier le bien-fondé d'une telle action qui n'est à sa première, l'élu local, qui est actuellement en course pour la députation lors des législatives du 29 Avril prochain, rien que pour le bonheur de ses administrés, a indiqué que "ces équipements médicaux, c'est pour renforcer ce que font déjà ces différentes structures sanitaires et contribuer à l'amélioration de la qualité des services rendus à la population. Nous osons croire que ces équipements seront utilisés à bon escient".

Il s'est, pour l'occasion, réjoui également de ce qu'ils viennent combler un manque. "Nous sommes plus de 300.000 habitants sur notre territoire communal, le problème de santé demeure toujours. Il faut toujours, dans le cadre de la prévention et du traitement des cas de maladie être toujours à la hauteur des préoccupations de nos populations et également il y a toujours des équipements modernes", a-t-il dit. Et Joseph Gomado promet : "Dès que l'occasion se présente, nous n'allons pas manquer d'effort et d'énergie pour doter ces structures sanitaires de ces équipements modernes".

Une invite du Maire Joseph Gomado aux bénéficiaires, qui sont dans un premier temps les structures sanitaires, c'est que, une fois réceptionnés, ces équipements médicaux soient mis "à la disposition de ces structures sanitaires" et par la même occasion, des patients qui fréquentent ces structures de santé. "On est avec notre équipe technique pour faire le suivi et envoyer un rapport sur l'utilisation faite de ces équipements", a-t-il conclu.

Au nom des bénéficiaires, Dr Yobé Yakoua, Médecin Chef de la Commune sanitaire de Golfe 1, ne s'est pas privé de témoigner sa "reconnaissance et gratitude aux donateurs pour ces équipements reçus". En tout cas, reste-t-il confiant de ce que le matériel reçu "permettra de renforcer notre plateau technique et permettra une meilleure prise en charge des patients de la Commune de Golfe 1".

De par ses actions et initiatives qui ne vont que dans la droite ligne du bonheur de ses administrés, que ne vaudrait-il pas de réitérer sa confiance à l'élu local, Joseph Gomado, qui continue de fournir des efforts en matière du mieux-être des populations à sa charge, dans la course électorale pour l'hémicycle du Togo.