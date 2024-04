Burkina Faso: Jubilé d'or de l'ISTIC - Le logo du cinquantenaire dévoilé

L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC) a installé, le jeudi 18 avril 2024 à Ouagadougou, le comité d'organisation de son jubilé d'or et dévoilé le logo du cinquantenaire.

Cinquante ans, c'est l'âge d'or pour toute personne ou pour une institution. A l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication (ISTIC) (1974-2024), on s'active à faire de cet anniversaire, inoubliable. Le jeudi 18 avril 2024 à Ouagadougou, l'institut a procédé à l'installation du comité d'organisation de son jubilé d'or et à la présentation du logo du cinquantenaire en présence des journalistes. Selon la présidente du comité d'organisation, Dr Alizèta Ouoba, par ailleurs Directrice générale de l'ISTIC, les six prochains mois vont être ponctués par un certain nombre d'activités entrant dans le cadre de la célébration du cinquantenaire. « Nous allons commencer par un cross populaire en juin pour donner le top départ du cinquantenaire de l'ISTIC.

Un colloque est prévu en septembre et le clou de cette commémoration est une soirée d'hommages dédié aux anciens de l'institut », a-t-elle précisé. Mme Ouoba a annoncé l'organisation d'un défilé des 36 promotions qui ont arpenté les salles de formation depuis 1976. Elle a exhorté l'ensemble des chefs de commissions à oeuvrer pour la réussite de l'évènement. le Secrétaire général de l'ISTIC, Abem Aousségué, a dévoilé le logo du cinquantenaire de l' ISTIC.

Selon lui, les couleurs vives du logo évoquent la passion et l'énergie qui animent la communauté scolaire et le drapeau chevillé au talon du chiffre 5 marque l'amour des acteurs de l'institut pour la patrie et leur attachement aux valeurs patriotiques, a soutenu le SG. « Ce logo symbolise l'union de tous les acteurs de l'Institut. Il présente non seulement nos réalisations passées, mais aussi notre vision pour l'avenir. Chaque élément a été choisi pour refléter notre identité », a-t-il expliqué.