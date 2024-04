Congo-Kinshasa: Au pays, le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme juge «crucial d'investir dans l'Est»

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme est en visite officielle en République démocratique du Congo, à l'invitation du gouvernement congolais. Volker Türk a conclu son séjour en exhortant notamment les autorités à faire de la restauration de l'autorité de l'État une priorité dans l'est du pays.

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a conclu ce jeudi une visite officielle en RDC, à l'invitation du gouvernement congolais. Durant son séjour, Volker Türk, a exploré l'est du pays, visitant des camps de déplacés et rencontrant des défenseurs des droits humains, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile.

À Kinshasa, le Haut-Commissaire a tenu des discussions avec le président Félix Tshisekedi, divers hauts fonctionnaires du gouvernement, ainsi qu'avec ses collègues de l'ONU. En conclusion de sa visite, il a décrit la situation dans l'est de la RDC comme particulièrement désastreuse et appelle à plus d'action.

« Il faut sécuriser les zones où les gens souffrent »

Après avoir constaté ce qu'il y décrit comme une tragédie, Volker Türk exhorte le gouvernement congolais à faire de la restauration de l'autorité de l'État une priorité. « Ce n'est pas seulement renforcer les forces de sécurité. C'est aussi le judiciaire, l'éducation, le système de santé. Il faut sécuriser les zones où les gens souffrent. Il est absolument crucial d'investir dans l'Est et dans la gouvernance de l'Est. Cela doit être une priorité », a-t-il affirmé.

Volker Türk a abordé la responsabilité juridique des pays limitrophes impliqués dans les violences dans l'est de la RDC. Il leur a demandé de s'assurer que les groupes armés ne bénéficient d'aucun soutien. Concernant Kigali, récemment accusé par Washington de s'en prendre à la Mission de l'ONU en RDC (Monusco), il a évoqué des discussions à très haut niveau à ce sujet : « Il y a des discussions au niveau du Conseil de sécurité. Ces discussions mettent les États devant leurs responsabilités. »

Sur le front militaire, la tension persiste. Jeudi matin, de nouveaux affrontements ont éclaté entre les combattants progouvernementaux « Wazalendo » et les rebelles du M23 soutenu par le Rwanda voisin sur plusieurs fronts dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru.