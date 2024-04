Afrique: Eindhoven Qualification Meet 2024 - Temps record de Teeluck au 100m dos aux Pays-Bas

La Mauricienne Anishta Teeluck a réalisé une nouvelle marque au 100m dos le 13 avril à une compétition qualificative pour les JO à Eindhoven, Pays-Bas. Si le temps de notre compatriote est homologué par la Fédération mauricienne de natation, il sera le nouveau record national sur cette distance.

Le samedi 13 avril, dans la finale B de la compétition, Anishta Teeluck a nagé en 1 minute, 4 secondes et 25 centièmes (1:04.25). Ce temps améliore la marque nationale qui lui appartenait (1 minute, 4 secondes et 59 centièmes, soit 1:04.59) depuis le 23 août 2022 et qu'elle avait réalisée aux CANA Senior African Championships en Tunisie.

Les autres temps d'Anishta Teeluck à cette compétition sont les suivants : 30 secondes et 93 centièmes au 50m dos (30.93) et 2 minutes, 20 secondes et 06 centièmes (2:20.06) au 200m dos. Anishta Teeluck détient aussi le record du 200m dos dans le temps de 2 minutes, 17 secondes et 71 centièmes (2:17.71), réalisé le 10 mars dernier aux Jeux d'Afrique à Accra.

En outre, comme Gregory Anodin et Alicia Kok Shun, elle représentera Maurice à la 16e édition des Africa Aquatics African Championships 2024 qui se tiendront en Angola du 30 avril au 4 mai.

Le Grand Prix 4 et le Future Day 4 reportés

D'après le calendrier d'activités de la Fédération mauricienne de natation (FMN), le Grand prix 4 et le Future Day 4 auraient dû se tenir le premier week-end de mai (4-5 mai). Mais selon François Lan Kwet Hian, président de la FMN, la proximité des Jeux de l'ACNOA aux Seychelles (6-11 mai) ainsi que la 16e édition des Africa Aquatics African Championships 2024 (30 avril-4 mai), ne rendront pas cela possible. Il a été décidé que le Future Day 4 se tiendra le dimanche 12 mai. En ce qui concerne le Grand Prix 4, l'option de le tenir après les championnats d'hiver (29 mai-2 juin) est à l'étude.