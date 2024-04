Algérie: La contribution additionnelle du pays à l'UNRWA saluée par l'ambassade de Palestine

ALGER — L'ambassade de l'Etat de Palestine à Alger a salué, jeudi, la décision de l'Algérie d'apporter une contribution additionnelle au budget de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), de l'ordre de 15 millions USD, indique un communiqué de l'ambassade.

"L'ambassade de l'Etat de Palestine auprès de l'Algérie présente ses vifs remerciements à la République algérienne démocratique et populaire, Président, Gouvernement et peuple, pour sa position portant contribution additionnelle au budget de l'UNRWA, de l'ordre de 15 millions USD au profit des réfugiés palestiniens", précise le communiqué.

Cette position prise par l'Algérie au moment où l'entité sioniste et certains de ses alliés tentent de démanteler l'UNRWA et d'en réduire le rôle politique, "pour retirer la qualité de +réfugié+ aux réfugiés palestiniens et leur ôter le droit de retour, dénote le rôle prépondérant et authentique de l'Algérie dans sa défense de la cause et du peuple palestiniens, et dans son soutient aux droits du peuple palestinien", ajoute la même source.

Pour sa part, le membre du Comité central de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), responsable du Département des Affaires des réfugiés, Ahmad Abu Holi, s'est félicité de la décision de l'Algérie d'apporter une contribution additionnelle de l'ordre de 15 millions USD au budget de l'UNRWA, appelant la communauté internationale à s'acquitter de son rôle dans le soutien à l'agence onusienne pour lui permettre d'accomplir pleinement ses missions.

La contribution de l'Algérie au budget de l'UNRWA "se veut un message fort aux Etats membres du Conseil de sécurité, confortant le mandat de l'UNRWA, son statut juridique et son rôle conformément à la décision de sa création N 302, au vu des manoeuvres sionistes visant à contrecarrer l'office et en diminuer le rôle et les efforts en faveur des réfugiés", selon la même source.

M. Abu Holi a exprimé ses remerciements à l'Algérie pour son "soutien permanent et constant au peuple palestinien, à sa cause juste et à ses droits inaliénables", relevant que l'Algérie avait apporté, l'année dernière, une contribution de 30 millions USD pour la reconstruction du camps de Jenine, suite à l'agression sioniste de juillet 2023.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf avait annoncé, mercredi soir depuis New York, que "l'Algérie, sur décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a décidé d'apporter une contribution additionnelle de 15 millions USD au budget de l'UNRWA".