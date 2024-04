Algérie: Le secteur des moudjahidine 'déterminé à poursuivre l'actualisation des textes juridiques et réglementaires'

ALGER — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga a affirmé, jeudi à Alger, que son secteur était déterminé à poursuivre la révision et l'actualisation de ses textes juridiques et réglementaires, tout en assurant une prise en charge optimale des moudjahidine et des ayants droit et en préservant la mémoire nationale.

Lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales à nombre de membres du gouvernement, le ministre a précisé, en réponse à une question d'un député sur la révision de la loi sur le moudjahid et le chahid, que son secteur était déterminé à "poursuivre la révision et l'actualisation des différents textes juridiques et réglementaires, outre la prise en charge optimale des moudjahidine et des ayants droit et la préservation de la mémoire nationale".

Dans le même cadre, il a rappelé que le secteur avait procédé à la modification du décret exécutif portant statut des centres de repos pour les moudjahidine, en incluant la catégorie des victimes civiles et des victimes des mines antipersonnel pour accéder aux services de repos, de traitement et de rééducation au niveau des centres de repos pour les moudjahidine, ainsi qu'un projet de texte réglementaire portant révision des allocations conformément aux procédures réglementaires en vigueur.

Concernant la demande de la mise en place d'une loi de recensement, de protection et de classement de tous les monuments historiques matériels à travers le territoire national, le ministre a affirmé que la question de la protection du patrimoine historique et culturel, de la Résistance populaire, du Mouvement national et de la glorieuse Guerre de libération nationale", jouit d'un intérêt particulier, à travers les textes juridiques et règlementaires en vigueur, notamment la loi relative au moudjahid et au chahid, la loi relative à la protection du patrimoine culturel, ainsi que les codes communal et de wilaya".

Pour le ministre, ces monuments et sites historiques ont été recensés et "doivent être protégés et sauvegardés, en coordination avec les collectivités locales et les associations de la société civile".

Evoquant la protection du patrimoine et de la mémoire nationale et la valorisation des témoignages des moudjahidine, le ministre a fait état de "la collecte de plus de 40.000 témoignages", tout en veillant à mettre en place une plateforme numérique dédiée exclusivement aux témoignages, pour être "une référence dans la documentation de la glorieuse Révolution du 1er Novembre".

Pour ce qui est de la demande d'officialiser la commémoration des batailles de la wilaya de Timimoun dans l'agenda national, M. Rebiga a fait savoir qu'il sera procédé, "durant cette semaine, à la projection en avant-première du film documentaire sur le Chef de la résistance populaire dans le Sud, le moudjahid Ibrahim Agh Abkada, en sus de la préparation d'un colloque national sur les batailles du Grand Erg occidental".