Algérie: Mise en exergue des efforts de l'Etat en matière de promotion et protection des personnes à besoins spécifiques

ALGER — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a mis en exergue, jeudi à Alger, les efforts de l'Etat en matière de promotion et de protection des personnes à besoins spécifiques, à travers les programmes dédiés à leur prise en charge et à leur accompagnement dans les différents domaines.

Président une rencontre scientifique sur la facilitation de l'accès des personnes à besoins spécifiques à l'environnement social et économique, en présence du Conseiller du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui, du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, de la ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, Mme Krikou a mis en relief les efforts de l'Etat en matière de promotion et de protection des personnes à besoins spécifiques, leur accompagnement et leur intégration sociale et économique à travers les différents programmes et mesures en leur faveur.

Dans le même contexte, la ministre a précisé que la promotion et la protection des personnes à besoins spécifiques fait partie des priorités du plan d'action du Gouvernement, issu du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, rappelant les programmes dédiés à la prise en charge de cette catégorie dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, l'enseignement, la formation et l'intégration professionnelle, outre les mesures du service social et les procédures de facilitation de l'accès des personnes à besoins spécifiques à l'environnement économique et social, ainsi que leur implication dans le développement et leur accompagnement pour mettre en valeur leurs énergies créatrices.

A son tour, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a relevé, dans une allocution lue en son nom par le président de la Commission de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Affaires religieuses, Omar Maamar, la place de la catégorie des personnes à besoins spécifiques au sein de la société.

Pour lui, cette catégorie de la société est "une richesse à ne pas négliger" et elle "est capable d'apporter une plus-value distinguée dans la profondeur de la transformation que connait l'Algérie", réitérant par là même, la disponibilité de l'APN à oeuvrer à '"l'unification des visions et approches, notamment dans le domaine législatif, à même de servir cette catégorie".

Dans le même contexte, le ministre de la Postes et des Télécommunications a souligné les efforts du secteur, à même de contribuer à la promotion de la catégorie des personnes à besoins spécifiques, ainsi que les démarches visant à faciliter leur accès aux prestations de la poste, ajoutant que le secteur veillait à mettre en oeuvre les mécanismes de généralisation de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) à l'ensemble des citoyens, à l'instar des personnes à besoins spécifiques.

A cette occasion, le ministre a réaffirmé l'engagement de son secteur, en vue de coordonner les efforts avec différents acteurs, dans l'objectif d'améliorer la qualité des prestations destinées au profit de cette catégorie.

A relever que lors de cette rencontre, un film-documentaire a été projeté et met en exergue les efforts de l'Etat dans la prise en charge de la catégorie des personnes à besoins spécifiques dans différents domaines, ainsi que les mécanismes et les mesures prises, en vue de faciliter l'accès de cette catégorie à l'environnement socio-économique et culturel.

En marge de cette rencontre, une exposition a été organisée et a connu la participation des secteurs concernés, avec pour but de mettre en relief les mesures prises et les réalisations accomplies en matière de prise en charge, d'accompagnement et de promotion de la catégorie des personnes à besoins spécifiques.