Algérie: Rencontres bilatérales entre M. Attaf et ses homologues brésilien et jordanien à New York

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a eu deux rencontres bilatérales avec ses homologues, brésilien, Mauro Vieira, et jordanien, Ayman Safadi, et ce, en marge de sa participation, jeudi, à la séance du débat public de haut niveau du Conseil de sécurité sur la question palestinienne, indique un communiqué du ministère.

Les deux rencontres ont permis d'examiner "les derniers développements au Moyen-Orient et les efforts consentis pour mettre fin à l'agression israélienne contre la bande de Ghaza", selon le communiqué.

Il a également été question des démarches diplomatiques menées par l'Algérie au Conseil de sécurité en faveur de la question palestinienne en général, et en appui à l'adhésion de l'Etat de Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU, en particulier, ajoute la même source.

Dans ce cadre, les deux chefs de la diplomatie brésilienne et jordanienne ont exprimé leur soutien et leur appréciation des efforts inlassables de l'Algérie depuis son élection au Conseil de sécurité, pour replacer la question palestinienne dans son vrai cadre et mobiliser le soutien international afin de permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits légitimes, à leur tête son droit inaliénable et imprescriptible à établir son Etat indépendant avec Al-Qods comme capitale, lit-on dans le communiqué.