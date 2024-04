Congo-Brazzaville: Festival Slamouv - La 3e édition a pris son envol !

La 3e édition du festival international de poésie urbaine « Slamouv » a été officiellement lancée avec éclat, le 17 avril, à l'Institut français du Congo par sa directrice Mariusca Moukengue. Réunissant les slameurs venus d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, le rendez-vous s'étendra jusqu'au 20 avril à Brazzaville avant de se poursuivre à Pointe-Noire puis à Dolisie du 22 au 27 du même mois.

C'est avec des mots emprunts de reconnaissance, de satisfaction et d'optimisme que la slameuse congolaise Mariusca Moukengue a usé de sa voix pour lancer les festivités de cette messe du slam qui, cette année, réunit le Congo, la RDC, le Gabon, Haïti, le Benin, le Cameroun, le Maroc, le Sénégal, la Guinée Conakry, la France et le Tchad. « Troisième édition, nous y sommes enfin ! Il est question de construire des ponts là où sont enracinés les barbelés, faire se parler les humains dans ce qu'ils sentent, dans ce qu'ils ont de plus commun et le plus différent, dans ce qu'ils ressentent de plus vibrant, de plus éphémère. Faire entendre les mots de notre quotidien au coeur et aux rêves. Et si le slam nous réunit ce soir, c'est parce que sans nous doute, il a le pouvoir d'éteindre, de faire taire l'égocentrisme, la xénophobie, le tribalisme, le racisme et j'en passe. Mais encore que cet art a le pouvoir de transcender nos limites, d'où oser l'impossible », a-t-elle déclaré en substance.

%

Elle a, par ailleurs, souligné que l'aboutissement de cette édition est le fruit de plusieurs efforts. Son association Slamourail, des héros dans l'ombre mais aussi différents sponsors et partenaires tels Bralico, l'IFC, l'ambassade de France, la délégation de l'Union européenne, Canal +, Manuel Actu, Brazza buzz, etc. A tous, elle a témoigné son admiration et au public elle leur a invité de se mobiliser pour prendre part aux rendez-vous quotidiens du festival.

Une ambiance époustouflante entre musique et slam !

Elle aura duré près de 3 h cette soirée d'ouverture du festival Slamouv naviguant entre musique et slam. Le premier groupe à prendre d'assaut la scène de la salle Savorgnan de l'IFC était Extra Musica Nouvel Horizon. Avec professionnalisme, les artistes ont d'abord servi une rumba romantique au public avant d'enchaîner avec des morceaux sèbene. L'ambiance étant déployée, place au slam avec en ouverture de show, la talentueuse Darlines Gille venue d'Haïti. Avec elle, le public a été bercé d'émotions avec des textes dénonçant la colonisation, la condition des Noirs. Et en parallèle, un appel à la résilience.

Toujours dans cette atmosphère de mots, de fonds sonores percutants et envoûtants, des émotions, des pas de danses... Bref de la poésie mêlée à de la musique urbaine, Cardy Youelo, étoile montante du slam congolais, a fait irruption sur la scène avec un texte parlant de l'amour des Congolais pour la sape. Allure et style rimant avec les paroles de l'artiste, il a mis en extase la salle. Au-delà du divertissement, Cardy a aussi exploré le thème « Oser l'impossible » avec deux textes dénonciateurs, l'un parlant du colonialisme et l'autre des maux qui minent la société congolaise.

Après lui, la playlist est revenue à la musique avec Fanie Fayar. Bête de scène avec une voix puissante qui ne laisse indifférent, Fanie a mis le feu avec quelques titres de son répertoire comme Kolela té, Tolingana, etc. Cette ouverture du festival Slamouv était aussi de découvrir le talent d'un jeune homme, Ferdain slam. Entre texte moralisateur et musique berçante, le jeune slameur laisse entrevoir une carrière prometteuse. Lui dont le coaching de Mariusca Moukengue aura servi à détecter le talent en vue de se révéler au grand public.

La soirée s'est terminée sous une ambiance volcanique avec Lydol, prodige du slam camerounais dont le talent a conquis des publics internationaux. Pour la première fois au Congo, grâce à Slamouv, Lydol n'a pas caché sa joie ni son énergie. Elle a su les mettre au service du public avec des textes poignants, tantôt slow, tantôt dansant.

Notons que le festival Slamouv se poursuit jusqu'au 20 avril à Brazzaville. La journée du 19 connaîtra une conférence dans l'après-midi puis un concert en soirée avec des artistes du Congo, du Bénin et du Tchad. La clôture du festival prévoit deux conférences, l'une sur « Comment monter son dossier artistique » et l'autre sur « La photo de scène » ; puis un concert avec des slameurs du Congo-Brazzaville, de la République démocratique du Congo, du Maroc et de Madagascar. L'entrée aux concerts est payante.