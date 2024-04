Afrique: 40e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de handball - AS Otohô fait un bon début, DGSP trébuche devant Al Ahly

Dans le cadre du coup d'envoi de la 40e édition du championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui se déroule actuellement à Oran, en Algérie, les deux représentants du Congo chez les dames ont fait une prestation en demi-teinte. L'association sportive Otohô a battu difficilement HB Abidjan (24-23) et le club de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a perdu face aux Egyptiennes d'Al Ahly, sur le score de 21-26.

AS Otohô a frappé lors de son premier match de la compétition. Au terme d'une rencontre âprement disputée, les Congolaises ont peiné à contenir les Ivoiriennes lors de la première mi-temps (10-18). C'est finalement au retour des vestiaires que la formation d'Otohô s'est déchaînée jusqu'à revenir au score à la 25e minute (22-22) avant de prendre le dessus à moins d'une minute de la fin du match. Les jaune et bleu ont, en effet, fait un bon départ dans cette compétition avant de croiser les Algériennes de FC Boumerdes, le 20 avril. Otohô est appelée ainsi à poursuivre sa détermination et son désir de vaincre afin de garantir une bonne place au classement final.

Le bémol de cette première journée s'est affiché du côté de la DGSP, qui n'a pas pu s'exprimer devant les Egyptiennes d'AL Ahly. Dominées dès la première partie, les filles du coach Simon Badenika ont buté devant l'un des meilleurs clubs du continent africain. Les efforts de la DGSP se sont cognés à la technicité de son adversaire. Le rendez-vous est pris pour samedi à 16h face à HB CEB de l'Algérie. BMC s'opposera à Zamalek d'Egypte.

Seuls trois clubs congolais sur quatre participent à cette compétition puisque le champion national en seniors messieurs, Caïman, n'a pas fait le déplacement d'Algérie à cause « des problèmes de trésorerie ». Le seul représentant du Congo chez les messieurs dans cette édition, BMC, ainsi que les clubs féminins Otohô et DGSP devront jouer leur partition dignement et honorer le Congo dans cette compétition qui réunit les meilleurs clubs d'Afrique.

Notons qu'au terme de la 31e édition de la Super coupe d'Afrique de handball qui s'est déroulée du 15 au 16 avril, toujours à Oran en Algérie, les clubs congolais retenus pour la compétition (DGSP chez les dames et BMC chez les messieurs) ont présenté des résultats peu reluisants. La DGSP qui est habituée aux grandes compétitions a terminé quatrième tandis que BMC qui découvre cette compétition a terminé à la troisième place.