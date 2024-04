Congo-Brazzaville: La Chine offre des vivres aux personnes âgées

L'ambassade de Chine au Congo et l'Association des commerçants chinois ont offert, le 18 avril, des vivres et divers produits de première nécessité aux personnes âgées de l'hospice des séniors de Mfilou, le septième arrondissement de Brazzaville.

Le don de la Chine aux personnes vulnérables en vue de soulager leurs peines est constitué de sacs de riz, des bidons d'huile, du sucre, des cartons de savon et de plusieurs autres produits de première nécessité. Il a été réceptionné par la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, qui l'a remis à son tour au secrétaire général de la Fondation Congo Assistance, Michel Mongo.

L'ambassadeur de Chine au Congo, Li Yan, qui est arrivée pour la première fois à la maison des séniors Kambissi, a exprimé son admiration et loué les efforts consentis par l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, présidente de cette organisation non gouvernementale (ONG). « Depuis longtemps, l'ambassade de Chine a développé un bon partenariat avec la Fondation Congo Assistance et a déjà offert plusieurs dons à cette ONG sans contrepartie. Les deux parties ont réalisé des projets de coopération exemplaires sur la vaccination des enfants et l'entrepreneuriat des jeunes femmes. Le geste a été largement salué par la population », a rappelé la diplomate chinoise.

Le geste de l'ambassade de Chine, a-t-elle poursuivi, est « non seulement une réponse de l'équipe médicale chinoise et de la Chambre du commerce des ressortissants chinois en faveur du bien-être social au Congo, mais aussi une illustration de l'amitié sino-congolaise profonde et indéfectible ». De son côté, la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, a remercié la République populaire de Chine et l'Association des commerçants chinois, ainsi que l'équipe médicale « pour le geste significatif » au profit des personnes âgées. « Il s'agit d'un geste solidaire envers les personnes âgées que le gouvernement salue », a-t-elle dit.

En outre, la ministre a également loué les initiatives prises depuis des décennies en faveur des personnes de troisième âge, « comme celle de Mme Antoinette Sassou N'Guesso à travers la maison des séniors Kambissi ». S'exprimant au nom de la présidente de la Fondation Congo Assistance, son secrétaire général, Michel Mongo, a exprimé sa gratitude pour la générosité des donateurs, et remercié l'ambassade de Chine pour les marques d'attention « soutenues et constantes » qu'elle ne cesse d'apporter à cette ONG. « Ces marques d'attention soutenues et constantes épousent aujourd'hui deux repères temporels qui sont les 60 ans de la coopération sino-congolaise et les 40 ans de la Fondation Congo Assistance. Nous saluons la solidité et la constance de l'accompagnement que la Chine populaire apporte au Congo et singulièrement à la Fondation », a-t-il déclaré.

Après avoir salué la coopération entre la Chine et le Congo qui totalise 60 ans cette année, le président de l'Association des commerçants chinois à Brazzaville, Liu Zhong Hua, a relevé l'importance des maisons de retraite qui sont « des structures importantes pour le fonctionnement de la société ». Hormis des dons de diverses natures, des consultations médicales ont été organisées par une équipe médicale chinoise, au profit des trente-huit pensionnaires de Kambissi.