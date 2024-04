Angola: La gestion des terrains infrastructurels transférée aux provinces

Luanda — L'Exécutif transfère jeudi, aux Gouvernorats provinciaux, les pouvoirs de gestion des terrains infrastructurels et des médiathèques.

L'événement aura lieu dans la Salle Noble du Gouvernorat provincial de Luanda, sous la direction du ministre d'État et chef de Maison Civile du Président de la République, Adão de Almeida.

Les transferts de compétences sont effectués en vertu du décret présidentiel nº 20/18, du 29 janvier, qui approuve le régime général de délimitation et de déconcentration des compétences et de coordination de l'action territoriale de l'administration centrale et de l'administration locale de l'État, conjointement avec le décret présidentiel n° 105/19, du 29 mars qui approuve la Feuille de route pour la réforme de l'État.

La mesure est conforme au décret présidentiel n° 22/24, du 8 janvier 2024, qui autorise la dissolution de la Société de Gestion des Terrains d'Infrastructures - EGTI, E.P, dont les processus sont conduits par une Commission de Liquidation, créée par l'Ordonnance n° 1525/24, du 7 février, de la Ministre des Finances.

Il s'agit des provinces de Bengo (terrains infrastructurels qui intègrent la ville-dortoir de Kapari), Benguela (terrains infrastructurels qui intègrent les villes-dortoirs de Baía Farta, Lobito et Luhongo), Bié (terrains infrastructurels qui intègrent les villes-dortoirs d'Andulo et Cuito), Cabinda (terrains infrastructurels qui intègrent les villes-dortoirs de Tchibodo et 4 de Abril), Cuanza-Sul (terrains infrastructurels qui intègrent la ville-dortoir de Sumbe.

%

Dans la province de Huambo, ce sont les terrains infrastructurels qui composent les villes-dortoirs de Caála et Lossambo et à Huíla (les terrains infrastructurels qui composent la Centralité de Quilemba).

A Luanda, les terrains infrastructurels comprenant les villes-dortoirs de KM 44, KK5000, Zango 0, Zango V, les terrains urbains comprenant les villes-dortoirs de Kilamba, Sequele et la zone résidentielle de Camama, à Lunda-Norte (terrains infrastructurels qui intègrent la ville-dortoir de Dundo), à Moxico (terrains infrastructurels qui intègrent la ville-dortoir de Luena), à Namibe (terrains infrastructurels qui intègrent les villes-dortoirs de Praia Amélia et 5 de Abril), à Uíge (structures foncières infrastructurelles qui font partie de la ville-dortoir de Quilomoço ).

Lors de la même cérémonie, il sera également signé les termes de Transfert de Compétences pour la gestion des Médiathèques à 10 Gouvernorats Provinciaux, notamment Benguela, Bié, Cunene, Huambo, Huila, Luanda, Lunda-Sul, Malanje, Uige et Zaire.

Interviennent dans le processus de l'acte de transfert des compétences des terrains infrastructurels et des médiathèques le Ministère de l'Administration du Territoire, agissant en qualité de coordonnateur, le Ministre des Travaux Publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Ministère des Finances et le Ministère des Télécommunications, Technologies de l'Information et Communication Sociale.