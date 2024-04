Angola: Lunda-Norte propose cinq sites du patrimoine national

Dundo (Angola) — Les autorités de la province de Lunda-Norte ont envoyé, cette année, au ministère de la Culture, une liste de cinq lieux de valeur historique à classer comme patrimoine national.

L'objectif est la diffusion, l'appréciation et la promotion de la culture locale, et les lieux proposés sont l'Obélisque de Dundo, lieu de la découverte des sept premières pierres de diamant, en 1912, la Lagune de Carumbo, l'une des sept merveilles du pays, la danse tchianda et instrument de musique quissange, selon le directeur Du Bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports de Lunda-Norte, José Pinto.

Actuellement, Lunda-Norte compte six bâtiments et une gare classés au Patrimoine National, parmi un ensemble de 72 monuments et sites déjà identifiés et 46 autres inventoriés.

Parmi ceux déjà classés, il y a les bâtiments du Palais du Gouvernorat Provincial, situé dans la ville de Chitato, le Bureau de Poste, Télégraphe et Téléphone (CTT), le Musée Régional de Dundo, l'Église de Nossa Senhora da Conceição de Dundo, Missão do Sagrado Coração de Jesus de Mussuco, Station archéologique de Bala-Bala et Sonas.

Le directeur José Pinto a souligné que les Sonas, qui en décembre de l'année dernière ont été élevées au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), constituent l'une des principales attractions du tourisme culturel à Lunda-Norte.

Le pays compte actuellement au total 323 monuments et sites classés et environ 1 239 inventoriés.

Nous célébrons ce jeudi 18 avril la Journée internationale des monuments et des sites, instituée le 18 avril 1982 par le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS).

Cette année, l'anniversaire est célébré sous la devise « Un patrimoine résilient aux catastrophes et aux conflits - Préparation, réponse et récupération».

Selon le Ministère de la Culture, le programme national de la célébration de cette année cherche non seulement à poursuivre les objectifs formulés par l'ICOMOS, mais reflète aussi, avant tout, les préoccupations et les finalités de l'État angolais dans le cadre des politiques publiques en faveur du patrimoine, combinant un ensemble d'actions et d'activités culturelles diverses.