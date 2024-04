Angola: Le ministre souligne l'importance de la formation des enquêteurs et des instructeurs de procédures

Luanda — Le ministre de l'Intérieur, Eugénio Laborinho, a défendu jeudi (18), à Luanda, l'importance de la formation continue des investigateurs et des instructeurs de procédure, afin qu'ils soient de plus en plus compétents dans l'interprétation des lois substantielles et instrumentales.

Le gouvernant a évoqué cet aspect lorsqu'il intervenait à l'ouverture de la Conférence sur « Les droits de l'homme dans l'investigation, les défis et les perspectives », adressée aux employés du Service de Recherche Criminelle (SIC), qui se déroule jusqu'au 19 avril, ajoutant que celle-ci vise à améliorer la performance du personnel.

Dans ce sens, Eugénio Laborinho a dit que les actions de formation professionnalisent les agents et offrent de plus grandes garanties d'équité des arrestations, des prisons et des procès.

"Quiconque intervient dans l'intimité de la liberté doit savoir quoi faire, comment le faire, quand le faire et pourquoi le faire", a-t-il indiqué.

Pour le ministre, ces actions, à caractère formateur, répondront également aux inquiétudes des citoyens face à la vie dans une société dans laquelle le sentiment de sécurité est une donnée irréfutable, permettant le fonctionnement normal des institutions et la libre circulation des personnes et des biens.

À cet effet, a-t-il poursuivi, le ministère de l'Intérieur conçoit et met en oeuvre un ensemble d'actions de formation dans les institutions éducatives les plus diverses du pays et à l'étranger.

Dans le cadre de ces efforts, il a fait savoir que l'institution met en évidence l'inclusion de contenus spécifiques axés sur les droits de l'homme, l'éthique et la déontologie professionnelle, le service client et d'autres questions pour que l'agent de l'autorité s'engage réellement dans le respect des lois.

Dans le même ordre d'idées, la secrétaire d'État aux Droits de l'Homme, Ana Celeste Januário, a souligné l'importance de la formation des agents en la matière, car elle permet une plus grande dignité de la personne humaine et garantit l'ordre et la tranquillité publique.

Ana Celeste a affirmé que les droits de l'homme doivent être présents dans tous les secteurs, car le but ultime du travail des autorités est la protection et la garantie de la dignité humaine.

Lors de l'événement, plusieurs sujets ont été abordés, tels que « Les défis contemporains de l'investigation criminelle, une perspective académique », « Le respect des droits de l'homme comme cadre d'investigation criminelle », « L'activité d'investigation criminelle et ses implications pour la santé mentale », ainsi que la « Responsabilité de la société civile dans le partage d'informations sur la sécurité publique et les droits de l'homme ».

La Conférence vise à identifier les méthodes appropriées pour promouvoir les droits de l'homme, en tenant compte de la réalité des actions du SIC, intégrer la protection des droits de l'homme dans cet organisme et évaluer son personnel, ainsi qu'à renforcer les mécanismes de coordination.